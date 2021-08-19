【新冠疫苗】港府：中低風險及台灣地區抵港者   持當地認可疫苗接種紀錄亦符合登機及檢疫要求

▲ 港府指，由中低風險及台灣地區抵港者，持當地認可疫苗接種紀錄亦符合登機及檢疫要求

港府今(19日)公布，由明日(20日)凌晨零時起生效的海外地區及台灣到港人士的登機、檢疫及檢測安排，對抵港人士疫苗接種紀錄要求將會稍作調整。曾逗留中風險B組指明地區、台灣或低風險C組指明地區的抵港人士，如持有由接種疫苗當地相關主管當局或相關機構發出的疫苗接種紀錄，即視作符合相關登機及強制檢疫期下持有疫苗接種紀錄的要求。至於曾逗留高風險A組指明地區的抵港人士，則必須持有認可疫苗接種紀錄，方視作符合相關要求。上述安排與自8月9日起就各地區抵港人士實施的疫苗接種紀錄要求一致。

當局早前指，認可疫苗接種紀錄為由香港發出， 或由經世衞指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出 ，或由內地或澳門當局或其認可機構發出，或由已與香港訂定雙邊疫苗紀錄認可協議的國家的相關主管當局或其認可機構所發出，並載有相關已接種疫苗到港人士姓名的疫苗接種紀錄 。



港府提醒，就高風險A組指明地區，目前已要求香港居民必須持有認可疫苗接種紀錄方可登機來港，抵港後亦必須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，相關要求維持不變。當局指會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生因素（當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等），以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS



責任編輯：楊玉珠