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【MIRROR星蹤】姜濤灣再現姜MAN率先打卡　MIRROR活動多「前夫」通宵霸位

娛樂 10:31 2021/08/20

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連日來，MIRROR、一眾鏡粉及「前夫」都十分忙碌。

「姜MAN」姜濤及「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的新劇《超感應學院》將於9月在ViuTV播出，眾姜糖一向行動力超強，已集資在銅鑼灣落廣告，而姜濤更第一個前往打卡。

事實人氣男團MIRROR連日來頻頻出席活動，除眾MIRROR成員及花姐等整個團隊忙碌外，一眾鏡粉及「前夫」也忙於霸位見偶像。

【MIRROR x ERROR星蹤】阿Dee接受李慧詩挑戰　姜濤+Alton承諾MIRROR與ERROR齊衝出香港【有片】

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姜濤灣再現

姜糖集資於銅鑼灣展示《超感應學園》官方宣傳照，讓大家與「西多士」合照，令銅鑼灣再次變成「姜濤灣」。在今天（8月20日）凌晨才收工的姜濤，路過銅鑼灣看見《超感應學園》宣傳照時也有留步，他更表示：「第一個打卡的。」

同場加映：呂爵安、陳欣妍專訪

（FB圖片）

【MIRRORXERROR星蹤】姜糖清晨4點已霸位　姜濤Alton阿Dee再次攻陷尖沙咀【有片】

MIRROR活動多

事實人氣高企的MIRROR工作繁忙，連日來都奔波於各活動中，今天早上江𤒹生會到九龍灣出席活動。

另一邊廂，姜濤、Anson Lo、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan）則會到中環出席活動，各商場都十分熱鬧。

有網民於「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」發帖文，指有「前夫」一早已到場霸位，更有意通宵留守。網民說：「世上男人的公敵！你係咪想我提早退休？定裸辭以後負責霸位！」

照片上的時間顯示為18：28，並寫上：「聽日ifc有姜濤、Ian、AL、Edan event...呢位先生6點已經放咗3個袋一張凳仔通宵霸位，甚麼操作」

帖文一出，隨即引來大量網民討論，有網民認為：「做壞晒規舉，其他老公點跟。」、「特別暑期活動之一。」、「追星浪費生命，呢位男士好偉大。致敬！」、「聽老婆話會發達。」、「現在除咗出現好多mirror 妻之外，其實都有不少mirror 夫㗎！呢種係大叔的愛呀！」

同場加映：MIRROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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