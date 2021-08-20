【明星扮靚】古天樂親授193男神秘訣　古仔斷食十年保完美體魄【內附詳情】

▲ 古天樂親授193男神秘訣。

古天樂（古仔）和ERROR成員郭嘉駿（193）昨日現身銅鑼灣出席護膚品牌活動，吸逾200粉絲撐場，獲古仔賞識的193，更獲對方親授男神秘訣，古天樂更罕有公開自己的kee fit心得。

古天樂和193在商場現身時，獲粉絲高呼應援，「老婆」除高呼193名字，亦對古仔高呼「樂樂」，場面墟冚。

公開男神秘密

古仔在活動上向193傳授5「識」男神秘技，包括「識」包裝、「識」人、「識」做人、「識」保養及「識」收工。193笑言對識人甚認同，因為他識了古仔就如同得到庇佑，相信自己會大紅大紫。

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古天樂又公開自己男神秘技，其中對健康尤為重視，更坦言已經斷食10多年。古仔稱：「我一日只食一餐，平時拍打戲也只飲水，他開工就會忘記肚餓，也盡量避開不看到別人進食，怕引起食慾。」

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古仔每日只食一餐

古仔揚言因斷食每日只食一餐，只安排黃昏6時進食，而每逢初一、十五就會茹素。

古天樂又大方分享對飲食心得，指：「醫生表示人要減少身體負荷，食太多是不好，應該保持少少肚餓感，身體才可燃燒脂肪，幫助調節機能。」不過他強調斷食法不是人人適合，最後先徵詢醫生意見。

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另外，古仔又分享護膚心得，指最重要是有足夠睡眠，飲食均衡，多飲水。

被問到會否開戲及193或ERROR成員，古天樂稱拍戲要有好劇本，自己先做好演員本份，但亦讚193有幽默感。

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