  • 29°C
香港時間 : 2021820日 (週五) 10:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星扮靚】古天樂親授193男神秘訣　古仔斷食十年保完美體魄【內附詳情】

娛樂 10:20 2021/08/20

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

古天樂親授193男神秘訣。

古天樂（古仔）和ERROR成員郭嘉駿（193）昨日現身銅鑼灣出席護膚品牌活動，吸逾200粉絲撐場，獲古仔賞識的193，更獲對方親授男神秘訣，古天樂更罕有公開自己的kee fit心得。

古天樂和193在商場現身時，獲粉絲高呼應援，「老婆」除高呼193名字，亦對古仔高呼「樂樂」，場面墟冚。

公開男神秘密

古仔在活動上向193傳授5「識」男神秘技，包括「識」包裝、「識」人、「識」做人、「識」保養及「識」收工。193笑言對識人甚認同，因為他識了古仔就如同得到庇佑，相信自己會大紅大紫。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪

古天樂又公開自己男神秘技，其中對健康尤為重視，更坦言已經斷食10多年。古仔稱：「我一日只食一餐，平時拍打戲也只飲水，他開工就會忘記肚餓，也盡量避開不看到別人進食，怕引起食慾。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【聲夢傳奇】Chantel：古天樂係保護我哋　《聲夢》演唱會加場炎明熹率先出單曲

古仔每日只食一餐

古仔揚言因斷食每日只食一餐，只安排黃昏6時進食，而每逢初一、十五就會茹素。

古天樂又大方分享對飲食心得，指：「醫生表示人要減少身體負荷，食太多是不好，應該保持少少肚餓感，身體才可燃燒脂肪，幫助調節機能。」不過他強調斷食法不是人人適合，最後先徵詢醫生意見。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另外，古仔又分享護膚心得，指最重要是有足夠睡眠，飲食均衡，多飲水。

被問到會否開戲及193或ERROR成員，古天樂稱拍戲要有好劇本，自己先做好演員本份，但亦讚193有幽默感。

同場加映：ERROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】
11:56 2021/08/04
【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】
【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出　劉俊謙演梅姐知己張國榮
12:43 2021/08/18
【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出　劉俊謙演梅姐知己張國榮
【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞　「193劍神」樂意與ERROR 193合作
10:33 2021/08/09
【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞　「193劍神」樂意與ERROR 193合作

你可能感興趣

【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】
11:56 2021/08/04
【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】
【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出　劉俊謙演梅姐知己張國榮
12:43 2021/08/18
【梅艷芳】官宣演員名單古天樂楊千嬅有份演出　劉俊謙演梅姐知己張國榮
【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞　「193劍神」樂意與ERROR 193合作
10:33 2021/08/09
【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞　「193劍神」樂意與ERROR 193合作
古天樂 郭嘉駿 娛樂人物職業 演員 歌手 Error 電影 Keep Fit

最高瀏覽

【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
16:11 2021/08/19
【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
13:37 2021/08/19
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客
15:07 2021/08/19
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客