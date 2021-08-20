明火煮食教室：火博士實驗拆解世紀難題

近年很多人都討論應該選擇明火煮食，還是無火煮食; 究竟兩者在煮食效果和實際應用上有何明顯分別？想知答案，一於由「火博士」- 化學博士陳鈞傑為大家分析！

食物加熱達致「梅納反應」

香港人對健康飲食日益重視，不少人都會在家煮食，務求以低糖低鹽烹調出各式美食。雖然健康緊要，但食物的味道同樣重要，究竟如何才能煮出色香味俱全的美食呢？普遍是以煮食效果及香味作為衡量標準。

火博士指出，由於食物一般含有糖分和包含氨基酸的蛋白質，而當它們受熱後會產生「梅納反應」（Maillard Reaction），令食物出現焦化的顏色和焦香的味道 (芳香分子) ，「我們覺得食物好味道，具備色、香、味的元素，便是源於『梅納反應』。只要食物被加熱到一定的溫度，便會出現這個化學反應。

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明火煮食令食物更有「鑊氣」！

如果「梅納反應」是令食物色、香、味的關鍵之一，而食物加熱便會出現「梅納反應」，這是否代表明火煮食與電磁爐的煮食效果並無分別呢？答案當然是否定！「食物被高溫加熱後會產生『梅納反應』，如果我們烹調本身水分較多的食物，如炒洋蔥，有機會因為火侯不夠，令洋蔥的細胞壁受到破壞，繼而滲水。這樣便會產生炒到出水的情況，達不到焦化的效果。」

▲ 明火煮食可讓我們觀察到火的大小，在調節火候時做到更精準細緻。

火博士續指出，如果爐具的熱力上升得太快，有可能會把洋蔥炒焦，令香味變成苦味和澀味，還可能產生致癌物質，不宜食用。「所以若要比較明火與無火煮食方式，明火煮食除可讓我們觀察到火的大小，在調節火候時做到更精準細緻外，它還可配合『拋鑊』這個動作，令食物在烹調過程中平均和全面受熱，使食材乾身之餘又不會過熱，這正是大部份人喜愛吃『鑊氣』小炒的原因。」

▲ 明火煮食可配合「拋鑊」這個動作，令食物在烹調過程中平均和全面受熱。

明火煮食可配合不同鍋具

除了煮食效果以外，火博士更提到選擇煮食爐要注意的事項。「假如日常會烹調不同菜色，或家中已有不同種類的鍋具，選擇明火煮食爐可能會較為適合。」他解釋，明火煮食爐可以搭配中式鑊、西式平底鍋、陶瓷鍋具，以至瓦煲使用，不像電磁爐需要配合特定鍋具使用，日常煮食自然更輕鬆方便。

想知更多選擇煮食爐時的注意事項，以及明火煮食的好處，立即瀏覽以下短片，由火博士為大家親自解說！

（特約）

