【TOPick 好物試用報告】「屁屁偵探特展」親子門票

試用專員：Winnie Chan

女兒都係屁屁迷，由繪本故事、漫畫圖書、卡通片和電影都非常喜歡。所以知道全港首個屁屁偵探特展，於將軍澳中心「噗噗」開催，立即帶女兒嚟參觀同玩。

試用專員：Yan Yan

假期帶小朋友來參加偵探遊戲~

試用專員：江珊珊

由於疫情關係，今次活動很重視防疫措施。於每一個展區都有提供酒精搓手液，這方面做得很好。

一進場收到「偵探手冊」，有職員講解如何去做任務（如尋找不同顏色的屁屁），尋找怪盜U等。

另外活動適合3歲以上小朋友，因為有不同的任務需要參觀者完成，有些任務對於小朋友來說都比較困難，正因為此令到家長與小朋友都能投入遊戲中，齊齊參與。

展品場地都能呈現屁屁偵探繪本的情景，各種小遊戲設計很吸引，唯一缺點就是小遊戲太少，不能盡興，連同拍照只用了45分鐘。最後展品完結時有填色遊戲，小朋友也很喜歡

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試用專員：CHEUK YAU CHAN

今天一家三口來到屁屁偵探館，進入時心情既期待又興奮，由於洋洋小朋友年紀較小，展館內一些任務比較難，要家長幫忙完成。小朋友最開心係同屁屁偵探互動部分。如果有個小短劇劇場及希望完成任務後有小禮物會更好！另外，墻上畫面以平面為主，如能增加多感觀互動性的物品會更吸引年紀較細的小朋友！

試用專員：KOU

我們於星期六早上到將軍澳中心舉行的屁屁偵探特展～香港篇展館參加活動，入場前工作人員會每位小朋友派發一本偵探手冊，然後解釋入場後小朋友需要怎樣完成各偵探任務。

場館內總共有10個任務，包括找不同顏色的屁屁圖案、用放大鏡尋找隱藏的文字、尋找怪盜U等偵探任務，完成所有任務後，就會得到破解隱藏信息的文字。成功破解後，工作人員就會在偵探手冊上蓋上‘完美破案’的印章，代表你已經成功完成所有任務。

而場內有很多拍照位給小朋友打卡影相，包括屁屁偵探和怪盜U人像，和屁屁偵探放屁的場景都是必定打卡位。總括來說，喜歡屁屁偵探的小粉絲，都必定會愛上玩這個屁屁偵探特展。