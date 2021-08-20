【新冠肺炎】新增2宗德國及俄羅斯輸入個案　二人均已完成接種疫苗

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新冠肺炎疫情稍緩，本港今日（20日）新增2宗輸入個案，病人分別於從德國及俄羅斯抵港，二人均已接種兩劑新冠疫苗，其中一名53歲男子上月已檢出帶有抗體。下午不設疫情記者會。

今日新增2宗輸入個案，均已接種新冠疫苗：

第12,049宗：53歲男子，一直無病徵，由德國抵港，入住香港One-Eight-One酒店及服務式住宅，早於4月14日及5月5日在港接種兩劑復必泰疫苗，7月13日在港抽血樣本檢出帶有抗體

第12,050宗：30歲女子，一直無病徵，由俄羅斯抵港，於7月1日及7月22日在俄羅斯接種兩劑「衛星五號」疫苗

一名32歲於金鐘任職文員的男子，早前應公司要求檢測，於8月16日到海怡半島張永發醫生診所留下喉嚨樣本，結果呈初步陽性，惟病毒量低，且入院後仍是陰性，疑樣本受到污染。詳情請見【下一頁】

昨日(19日)接獲5宗輸入個案，分別由巴基斯坦、德國、馬來西亞、土耳其、孟加拉抵港；其中4人已完成接種新冠疫苗。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡