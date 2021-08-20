【毒蛇出沒】深水灣泳灘驚現劇毒「飯鏟頭」　救生員勇救泳客冒險用遮柄處理眼鏡蛇

▲ 深水灣泳灘日前出現一條含有劇毒、俗稱「飯鏟頭」的中華眼鏡蛇。

不少人都喜愛夏日暢泳，但到戶外時也應謹慎留意身邊環境。深水灣泳灘日前出現一條含有劇毒、俗稱「飯鏟頭」的中華眼鏡蛇。救生員發現其蹤跡後，即時冒險利用泳灘僅有資源「遮柄」來處理。港九拯溺員工會提醒，泳灘屬天然環境，市民如遇見蛇類請勿靠近，並立即通知泳灘職員。

港九拯溺員工會最近在Facebook專頁發帖指，周三（18日）上午大約9時半，深水灣救生員在泳灘二號更台附近發現一條含有劇毒的中華眼鏡蛇（俗稱「飯鏟頭」）。為保障泳客安全，救生員冒險利用泳灘上僅有的資源—— 「遮柄」，來協助處理毒蛇：

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帖文隨附毒蛇被放入塑膠器皿的相片，有網民大讚救生員行徑，但也憂心其安全，點擊睇留言：

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其實除了今次事件外，泳灘偶爾也會有野生蛇類出沒，女蛇王周嘉玲就曾受訪稱，中午12時至下午3時太陽高掛，蛇會怕曬躲藏起來，相反早上及下午4時後「收太陽」就是蛇「搵食」的時機，在戶外活動的人士需特別留神。

據嘉道理農場暨植物園拯救中心，以下5種蛇類最常見：

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如在戶外遇野生蛇類，周嘉玲建議，要用樹枝或棍拍打草叢探路，打草驚蛇最有用；還要記得戴帽，因為青竹蛇愛掛在樹枝上，人類行過撞到樹枝，蛇會以為受攻擊而咬面，帽可以擋一擋。

若不幸被蛇咬，周嘉玲說，流血多不一定等於蛇有毒，反而少流血，但傷口瘀黑則「很大機會是毒蛇」。

她提醒，被蛇咬的人士，記得和蛇保持一定距離，並立即用手機拍下傷勢及蛇樣，報警求助及求醫；另切勿做大動作、急步走及勿飲用含有咖啡因或酒精的飲品，以減低血液循環及毒液的吸收，並盡快用清水沖洗傷口。

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責任編輯：羅嘉欣