【教資會】港府再委任唐家成為教資會主席　明年一月生效為期一年

▲ 唐家成。（資料圖片）

政府今日（20日）宣布，行政長官已再度委任唐家成為大學教育資助委員會（教資會）主席，任期由2022年1月1日起生效，為期一年。

教育局局長楊潤雄歡迎唐家成獲再度委任為教資會主席，讚揚對方擔任教資會主席，一直秉持專業態度，帶領教資會支持8所教資會資助大學的發展，又推出多項提升教研質素和促進國際化、知識轉移及院校管治的計劃，並獲高等教育界稱譽。

此外，在2019冠狀病毒病疫情期間，教資會在艱鉅的環境下完成『2020年研究評審工作』，肯定了本地大學在研究上已達到國際卓越和世界領先的水平。楊潤雄說，教資會已展開2022至25學年的3年期規劃工作，相信唐家成會繼續帶領教資會順利完成工作，支持高等教育界精益求精。

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責任編輯：郭詩詩