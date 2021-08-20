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【逼得太緊】不滿媽媽裝CCTV監控做功課　兄弟留下字條離家出走：係你錯

育兒經 11:04 2021/08/20

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內地一對兄弟因不滿父母在家安裝鏡頭監控，憤而離家出走。

現時越來越多家長在家中安裝攝錄機，方便留意子女情況，確保安全，不過可能也會引起反效果。內地一對年幼兄弟，因不滿被父母監控，憤而離家出走。幸好警方最終成功尋回兩兄弟，未有導致悲劇發生。

哥哥留下字條，帶弟弟一同離家出走。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發於本月4日，居住在浙江杭州市陶先生夫婦（化名），因當日要上班，獨留12歲的小鵬（化名）和10歲的小字（化名）在家，並叮囑兒子要專心做功課，不能玩手機和看電視。

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裝鏡頭監控　兄弟離家出走

由於擔心兄弟二人貪玩，媽媽在家中安裝了攝錄機，以實時監控。結果發現小朋友在玩手機，於是打電話回家訓斥兒子。未料哥哥不滿被罵，帶著弟弟離家出走，並留下字條寫道：

媽媽雖然你愛我們，但這次離家你是錯（是你錯）。不見，亦勿念！

警方凌晨在紹興一個涼亭尋獲兄弟二人。（影片截圖）

涼亭尋獲二人

陶先生下班回家發現字條後，立即報警求助。由於小朋友離家時身上沒帶錢，當地警方推斷他們難以走遠，最終於凌晨時分在紹興一個涼亭尋獲兄弟二人。

警方表示，小鵬和小宇對離家的決定感到後悔，之後將他們送回警署與父母團聚時，一家人相擁而泣。同時亦提醒陶先生夫婦，以後要注意監控問題和育兒方式，避免同類事件再次發生。

同場加映：4年流產4次打算領養孤兒　教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

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責任編輯：王明芳

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