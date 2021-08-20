【智能愛人劇透】第14集劇情預告 多姐看穿阿寶對家廉呷醋 娛樂 10:45 2021/08/20 分享： 熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第13集講到家儀被誤認是阿寶，瞬間成為救人英雄，更因此迅速走紅…… 第14集（20/8） 阿寶暗中破壞古家的訪問，及後在慈善游泳賽幫助家儀下水，因想起家廉而分心，令家儀不慎溺水，幸得總理Alex及時相救。 家廉和多姐練舞，多姐看穿阿寶吃醋，阿寶以不同方法測試家廉是否在乎自己。 Alex相約家儀聚餐，家儀臨時離開，剩下阿寶與Alex單獨進餐，家廉得悉後大為緊張…… 同場加映：呂爵安陳欣妍訪問 《智能愛人》第13集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 13:29 2021/08/13 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 13:50 2021/08/19 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 你可能感興趣 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 13:29 2021/08/13 【智能愛人】女神Ali展現美腿誘惑 好色才子陸浩明飛擒李佳芯 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 13:50 2021/08/19 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 智能愛人 電視劇 TVB