【智能愛人劇透】第14集劇情預告　多姐看穿阿寶對家廉呷醋

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第13集講到家儀被誤認是阿寶，瞬間成為救人英雄，更因此迅速走紅……

第14集（20/8）

阿寶暗中破壞古家的訪問，及後在慈善游泳賽幫助家儀下水，因想起家廉而分心，令家儀不慎溺水，幸得總理Alex及時相救。

家廉和多姐練舞，多姐看穿阿寶吃醋，阿寶以不同方法測試家廉是否在乎自己。

Alex相約家儀聚餐，家儀臨時離開，剩下阿寶與Alex單獨進餐，家廉得悉後大為緊張……

同場加映：呂爵安陳欣妍訪問

《智能愛人》第13集劇情 上一頁