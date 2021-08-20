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【安慰在生者】紙紮舖售地府新冠疫苗　老闆揭背後悲傷故事：很多人失去至親

健康 11:13 2021/08/20

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馬來西亞有紙紮舖老闆製作「地府新冠疫苗」，讓亡者圓願，在生者安心。

新冠肺炎奪去不少人的性命，馬來西亞有紙紮舖近日售賣「地府新冠疫苗」，老闆表示，疫情期間不少人未有機會接種疫苗，就已離世，與至親分離，希望紙紮疫苗能讓在生者感到安心。

《星報》報道，該紙紮舖位於馬來西亞柔佛州新山市（Johor Baru），45歲老闆Raymond Shieh在中元節（鬼節）前製作了一套「地府新冠疫苗」，希望亡者在死後的世界可接種新冠疫苗。他表示，萌生此想法是因為，看新聞報道，看到很多令人心碎的片段，不少人未有機會接種就已離世，很多人因而失去至親。

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有客人鼓勵他製作紙紮疫苗，希望可作為祭品送給已故親人以及在中元節流浪的靈魂。Raymond Shieh為此感到難過，他透露，客人想滿足離世親友接種疫苗的心願。於是，他開始動手製作，模仿實物，花了約2天製作大型針筒和盛載疫苗的瓶子。

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上星期，他把製成品上載facebook專頁後，獲得好評，並接到訂單。如是者，一套紙紮疫苗連同陰司紙（冥鈔）推出市面，售價約為30令吉（約$55港幣），可按客人喜好訂製。

Raymond Shieh在經營紙紮店前，曾在新加坡擔任平面設計師。現為紙紮店老闆的他坦言，正嘗試跟上時代的步伐，適時更新產品，令顧客不會覺得沉悶。他表示，希望自己的紙紮品能令客人安心，為其已故親人圓心願。

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責任編輯：羅嘉欣

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