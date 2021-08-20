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【開心速遞】姜麗文演繹菲傭辛勞日常超好笑　利愛安扮同鄉現身《愛回家》

娛樂 13:18 2021/08/20

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TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》不時都會有新角色登場。昨晚（8月19日）播出的《愛．回家之開心速遞》一集中，因參加《2021香港小姐競選》面試成名、被封「東涌羅浩楷」的利愛安（Kirsten）於劇中的尾段現身，飾演單元主角菲傭Liza（姜麗文飾）的同鄉姊妹，似乎將會為劇迷帶來更多新驚喜。

【開心速遞】《愛回家》成香港最長壽劇換JW唱主題曲　古佩玲成長駐角色利愛安客串演出

甄詠珊與Lesley、Kristen開心合照。

Liza姜麗文做單集主角

在《愛．回家之開心速遞》飾演高小姐（甄詠珊飾）家中菲傭Liza的姜麗文，早在兩年前登場時已被網民讚她演繹的菲律賓式廣東話傳神，維肖維妙兼且充滿喜感。

昨晚的劇情講到根叔（劉丹飾）認為高小姐過份縱容Liza，變成「妹仔大過主人婆」。根叔向高小姐傳授「黑心老細」寶典，譬如要Liza拿大量重物並徒步回家、在廚房用膳，但其實Liza一直都為高小姐打理家務、放狗，又有於記事簿內寫下工作流程，在家中開電視都只不過是為高小姐設定頻道。

姜麗文演出時繼續大講菲律賓式廣東話、演繹菲傭辛勞日常，網民再次大讚Lesley的「姐姐口音」，加上說話時中英夾雜，可見她從細節著手、用心演繹。網民都網上留言要求劇組增加Liza的戲份，讓她可再大放笑彈。

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同場加映 呂爵安陳欣妍專訪

利愛安演菲傭成亮點

昨晚的另一焦點位就要數到利愛安(Kristen)，擁有中國、菲律賓、西班牙血統的她扮演Liza的同鄉，一頭微曲髮的她與「姊妹」載歌載舞為高小姐舉行打氣派對，造型搞笑。

Kristen現只屬客串性質，未知會否有機會成為劇集長駐角色呢？

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同場加映：姜麗文專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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