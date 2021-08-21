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【TOPick診症室】兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

社會 12:30 2021/08/21

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兒童眼睛創傷嚴重可致盲。眼科醫生指常見創傷可分為化學物品濺傷、硬物刺傷及撞擊3類，受傷後普遍出現痛楚、流淚、紅腫及難以開合眼睛的徵狀，他特別提醒家長留意小朋友眼睛被撞擊後，可能沒有特別病徵，但長大後或會視力轉差，故受傷後須即時求醫。

奧比斯義務眼科醫生伍立祺醫生接受TOPick訪問表示，曾有一名就讀初小的小朋友手持𠝹刀，突然被人從後撞到，導致𠝹刀刺進眼睛，該學童眼睛即時嚴重腫脹、不能視物，求醫時眼角膜已被割破，需要立即進行手術縫補傷口。

兒童最常被家居清潔用品、漂白水或消毒酒精等化學品濺傷。伍立祺指出，曾有兒童因餐廳職員誤將消毒酒精當成探額溫度計，被酒精射中眼睛，伍立祺指化學品入眼可致結膜和角膜受損，傷勢輕微者可靠滴眼藥水康復，但傷勢嚴重時，可令角膜留疤，嚴重可致失明。他強調兒童受傷後需要盡快用水沖洗其眼睛，並即時求醫。詳細內容留意8月23日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜

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