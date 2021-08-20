【文娛藝術】康文署聯乘本地青年爵士樂手及藝術家　9月主辦爵士樂音樂會及工作坊　

▲ 康樂及文化事務署於9月主辦「頃刻‧當下──爵士樂心靈之旅」，兩場音樂會及兩場工作坊於葵青劇院舉行。（資料圖片）

康樂及文化事務署於9月主辦「頃刻‧當下──爵士樂心靈之旅」，帶來兩個工作坊和兩場音樂會。通過體驗爵士樂和即興音樂演奏，「頃刻‧當下──爵士樂心靈之旅」帶領觀眾穿越一次音樂與精神上的自我實現和心意轉變旅程，在變幻原是永恆的空間尋求心靈平靜。

由爵士結他手及作曲家張駿豪策劃的「頃刻‧當下──爵士樂心靈之旅」把本地青年爵士樂手聯乘不同界別的藝術家，展現多重感觀的音樂體驗。兩場工作坊分別加入正念和茶藝的元素，而音樂會則結合影像投射、敲擊樂、舞蹈、伴唱和中樂等不同元素。

「頃刻‧當下──爵士樂心靈之旅」的節目門票現於城市售票網發售，信用卡電話購票可致2111 5999。查詢節目詳情及票務優惠，請電2268 7321或瀏覽網頁。

節目詳情：

「爵士即興X正念體驗」工作坊

時間：9月14日（星期二）晚上8時

地點：葵青劇院黑盒劇場

演出：李安琪（演唱及冥想指導）及莊軒偉（結他）

票價：100元



「爵士即興X茶藝」工作坊

時間：9月15日（星期三）晚上8時

地點：葵青劇院黑盒劇場

演出：李天安（茶藝）、李梓禾（鋼琴）及劉惠欣（古箏）

票價：100元



「爵士音樂會」（日場）

時間：9九月22日（星期三）下午3時

地點：葵青劇院演藝廳

演出：年輕伙子爵士團、光仔與樂隊及Loop_pool

票價：160元、240元及340元



「爵士音樂會」（夜場）

時間：9月22日（星期三）晚上7時30分

地點：葵青劇院演藝廳

演出：雷柏熹爵士大樂團及張駿豪與瞬‧樂團（特別演出：關家傑）

票價：160元、240元及340元

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責任編輯：曾卓鋒