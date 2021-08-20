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【飲食著數】RED LOBSTER推$1吃七安士西冷牛扒　點選活龍蝦菜式即可享優惠

休閒消費 12:38 2021/08/20

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RED LOBSTER的港式避風塘炒龍蝦（$478/1磅起），用上辣椒和乾蒜翻炒，是餐廳最受歡迎菜色之一。現優惠食客，凡堂食點選任何活龍蝦菜式即可以超值$1額外點選七安士西冷牛扒一件。(餐廳提供)

位於銅鑼灣的 Red Lobster 推出超值牛扒優惠，餐廳提供6款以不同烹調方式的活龍蝦料理。所有活龍蝦均於下單後即時從店內龍蝦缸中活捉烹調。

包括簡單煮法卻突顯鮮甜的美式蒸活龍蝦（$398 / 1磅、$758 / 2磅、$1,158 / 3磅）或其餘5款獨特的煮法（$478 / 1磅、$898 / 2磅、$1,318 / 3磅），分別是刺激味蕾的辣子腰果炒龍蝦；而喜愛經典粵菜風味的客人則可選擇港式避風塘炒龍蝦用上辣椒和乾蒜翻炒。

餐廳提供6款以不同烹調方式的活龍蝦料理，即叫即煮。(餐廳提供)

原隻新鮮龍蝦亦可選以下西式煮法烹調，如蘑菇忌廉焗龍蝦、意式辣味活龍蝦 和葡式莫奈芝士醬炒龍蝦。每款活龍蝦菜式均是西冷牛扒的絕配，相當於以超值價錢享用高質Surf ‘n’ Turf 海陸雙鮮，還有同樣是完美配搭的免費車打芝士鬆餅。而高品質的USDA等級牛扒均附上兩款配菜，增添美味。

優惠期由9月6日至10月3日期間，逢星期一至星期五全日供應，只限堂食，公眾假期除外。

【同場加映】靚媽蔡雪瑩教整簡易版蘋果批　用方包代替酥皮更健康

地址：銅鑼灣 Fashion Walk 加寧街 8 號地下

電話：2261 2996

記者：郭秀芳

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