【周末好去處】D2 Place夥日清搞巿集送6,363包出前一丁　上FB玩遊戲留言有機會做大贏家【內附連結】

▲ 8月21及22日荔枝角D2 Place舉行《LIFE MART X 出前一丁——即食麵誕生紀念主題市集》。（相片由D2 Place提供）

今年正值即食麵誕生63周年，荔枝角D2 Place LIFE MART與日清食品於本周六、日（8月21及22日）合作舉辦首個主題市集，以6,363包出前一丁即食麵拼出巨型生日蛋糕，還有清仔清妹裝飾供大家拍照打卡。市集活動豐富，包括：

手作區：集合約100攤本地匠人擺檔，一起來支持本地品牌，當中有15位匠人會有以即食麵為主題創作的作品售賣。

「我們的即食麵」插畫展覽：63位插畫師用自己的風格繪畫他們心目中即食麵的插畫創作。除展覽外，插畫作品還會印製成明信片作售賣。

「2021年香港即食麵文憑考試」：以即食麵做主題試卷，一如以往會有文憑證書，送出出前一丁即食麵做獎品。

同時於 D2 Place Facebook專頁 亦會舉辦網上小遊戲，大家可以在指定帖子底下留言，以特別的祝福技巧，祝即食麵生日快樂，並tag一位朋友，最有創意的參加者所tag的朋友將會獲得6,363包即食麵，所有即食麵將會直送府上。

▲ 4間指定餐飲商戶都會推出期間限定特色菜單，以「出前一丁」為主要食材。（相片由D2 Place提供）

D2 Place 本周市集 《LIFE MART X 出前一丁——即食麵誕生紀念主題市集》

日期：2021年8月21-22日（本周六、日）

時間：1pm-8pm

地點：D2 Place一期2樓The Space

記者：周美好