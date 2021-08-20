【七公主】愛妻號徐榮水晶婚放閃　型爸4個月減廿磅操出鋼條身型【內附餐單】

▲ 與林夏薇挑戰電視親熱戲底線，徐榮4個月勁減廿磅操出鋼條身型。

TVB最近播出的新劇《七公主》中，徐榮飾演的王男與林夏薇飾演的顧語嫣，這條帶有喜劇成份但又充滿慘情的感情線，看得觀眾又喜又悲。昨晚（19日）播出二人的「親熱戲碼」，林夏薇挑戰電視尺道以全裸背部上陣，至於早前花了4個月勁減20磅的徐榮雖然未有騷肌，但爆喊情節看得人心疼。

林夏薇在《七公主》演未亡人，因為遇上跟亡夫一模一樣的徐榮，仍未能接受現實的她把對方當作成丈夫，在昨晚播出的一集，林夏薇找徐榮去慶祝與亡夫的拍拖周年紀念，卻誤觸對方痛處，令徐榮陷入想念已離逝太太的思緒中。

回到寓所後林夏薇上演挑逗情節，以全裸背部上陣，裸臀全被攝入鏡頭，完全是挑戰電視8點半黃金檔期的尺度底線。太過想念亡妻的徐榮崩潰痛哭，擁著全裸的林夏薇爆喊發洩，一直處於自欺欺人狀態的她似乎開始有點醒覺。

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▲ （節目截圖）

徐榮4個月內減20磅

雖然這場尺度甚大的「親密戲碼」徐榮並未有脫衣，但其實現年46歲、身為兩孩之父的他身材勁Fit。

早前在4個月內成功減掉20磅肥肉，由172磅減至152磅，更操練出六塊靚腹肌，所靠是從健康飲食及運動著手，他更嚴守4大飲食戒條，就是戒油、鹽、糖及戒多汁食物。

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早前徐榮接受TOPick訪問，透露努力操肌全因為13歲的大仔徐朗（Karson），Karson自細立志當足球員，而他現在已赴英國留學兼追足球夢。在出發前，徐榮「勒令」兒子減肥務求以較佳狀態在當地受訓，而這位「暖爸」為了加強兒子的動力，於是陪Karson一起操弗。

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▲ （instagram圖片）

飲食三大戒條

徐榮透露，他減肥主要從飲食著手，自己與兒子同樣吃得很清淡，奉行飲食三大戒條：「少油少鹽少糖。要戒吃油膩煎炸食物，由於兒子很喜愛食咖喱雞飯，醬汁是十分油膩，所以要『走汁』。因為我要增肌肉，所以要補充蛋白質，除吃雞蛋外，亦要飲蛋白奶粉及食飯，慢慢令脂肪比例變少，而肌肉就增多。」

另外，他亦分享減肥期間一日三餐的餐單：「早上食一碗燕麥、三隻蛋白、一塊白烚雞胸及兩片麵包，午餐我會吃一碗烚菜、蒸魚及白飯，至於晚上食少許菜及肉類。」

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▲ （instagram圖片）

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至於運動方面，以做gym及跑步為主：「大約一星期跑一至次步或做兩次gym，因為疫情健身室關了門，所以買了啞鈴及運動橡筋在家操肌，另外會在平台跳繩。」其實徐榮修身成功的魅力不只在肌肉，而是他對兒子愛護的慈父之心。

徐榮除是個「暖爸」，與太太Kathy結婚15年仍非常甜蜜，昨日（8月19日）貼出多張二人拍拖的照片，並謂：「我們的第十五年，水晶婚。#謝謝你的照顧 #謝謝你的包容 #願我們越來越好 #感恩有你」

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