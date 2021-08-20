【妮歌潔曼豁免檢疫】多名議員憂「開先河」　陳肇始：有關人士要避免任何社交接觸

▲ 食物及衞生局局長陳肇始出席衞生事務委員會會議。（網上截圖）

荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港拍劇，獲得豁免檢疫安排，有關事宜引起各界關注。多名議員今日（20日）於衞生事務委員會會議中，表達對事件的關注，憂有關安排是「開先河」，食物及衞生局局長陳肇始回應時強調有關人士是有特定的行程，要採取一切措施確保個人衞生及會避免任何社交接觸。

立法會議員田北辰在會議上質疑荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）抵港後，豁免檢疫安排的一事是「開先河」，反問為何港隊運動員完成東京奧運後返港都需要檢疫，而妮歌潔曼卻可以豁免，質問「是不是所有荷里活明星來港都可以豁免」。

食物及衞生局局長陳肇始回應時，引述商務及經濟發展局昨日（19日）發出的新聞稿，指有關人士是根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），獲批豁免檢疫到香港進行指定專業工作，是考慮到這有利於維持香港所需的經濟運作和發展（詳情即看：【下一頁】）。她又說，獲得豁免檢疫的人士是「非常少」，強調他們有特定行程，並要採取一切措施，確保個人衞生及會避免任何社交接觸。

立法會議員梁美芳又指，有關個案是牽涉及衞生安全及不公平的問題，強調自己早前因家事而無法出席立法會會議，當時亦沒有獲得豁免檢疫，

我唔知道立法會議員的工作與那些明星來拍劇是如何相比，但我當時都一樣要（檢疫）14日！

她期望食衞局應該要以衞生安全的原則而拒絕有關申請，不可以交由其他部門負責。陳肇始回應時指，有關情況是港府內部及法律早已列明的機制，強調不是推卸負責；另指有關人士抵港後需要遵守指定防疫措施及其他條件。她又說，明白大家對事件的關注，稍後會反映有關情況。

立法會議員葛珮帆亦表示，希望食衞局要強烈反對高風險地區人士抵港後可以豁免檢疫安排，

如果食衞局強烈反對的時候，我相信司長都會考慮不批准。

她又說，昨天就事件已邀請商務及經濟發展局局長出席今日的會議，惟對方今日沒有出席，對此感到遺憾。

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記者：郭詩詩