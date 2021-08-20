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【酷熱天氣】天文台11時發酷熱天氣警告　料未來數日持續酷熱【內附未來9日天氣預告】

社會 11:42 2021/08/20

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本港天氣炎熱，天文台今早（20日）11時發出酷熱天氣警告。（資料圖片）

本港天氣炎熱，天文台今日（20日）上午11時發出酷熱天氣警告。天文台預料今日及未來數日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。

本港多區錄得30度高溫，在今日11時20分，天文台於大尾督錄得35度，另外沙田及西貢錄得32度高溫。天文台表示，今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨及一兩陣雷暴。吹輕微至和緩偏南風。

天文台於本港多區錄得30度高溫。（天文台）

天文台指高空反氣旋會在未來數天覆蓋中國東南部，該區普遍晴朗及持續酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下週中至後期為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於西北太平洋的一個低壓區會逐漸發展並在未來兩三日大致移向台灣以東海域。展望未來，本港數日大致天晴，持續酷熱。

本港未來9天天氣。（天文台）

天文台呼籲市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方，要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

勞工處提醒僱主，由於酷熱天氣警告生效，僱主應評估僱員中暑的風險，並採取有效預防措施，例如提供清涼飲用水、架設臨時設施遮擋陽光、提供機械輔助工具讓僱員減少體力消耗，並盡量提供有蓋及通風良好的空間，讓僱員在休息或用膳時使用。僱員要定時喝水和留意身體狀況，若有頭痛或口渴等中暑早期徵狀，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知主管以作適當行動。

衞生防護中心亦提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度」。市民應採取以下預防措施：

  • 穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；
  • 避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；
  • 戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；
  • 在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；及
  • 盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。

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責任編輯：曾卓鋒

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