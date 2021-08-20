【妮歌潔曼豁免檢疫】邱騰華：決定有利維持本港經濟運作及發展　當局持續關注團隊在港活動

▲ 荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）（社交平台圖片）

荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，為拍攝美籍華裔導演王子逸的劇集《Expats》。早前被傳媒拍攝到她外出購物及進行拍攝工作，且其所居住位址亦非當局指定的檢疫酒店。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，有關人士是根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），獲批豁免檢疫到香港進行指定專業工作，是考慮到這有利於維持香港所需的經濟運作和發展，而電影業推廣亦是本港重視的經濟活動之一。

他強調，共5人的拍攝團隊在港須嚴格遵守相關防疫措施，包括抵港前已接種疫苗；指定逗留居所；依照衞生署現行規定，於抵港時及在港期間進行定期檢測並取得2019冠狀病毒病陰性反應結果，並於首14日內進行不少於3次測試；另需跟從事先指定的工作相關行程，例如拍攝、戲服試身、綵排及業務會議；使用點對點交通和禁止使用公共交通等。他重申，直至現時為止看不見該拍攝團隊有違反上述規定的地方，當局會持續關注團隊在港的活動。

另外，針對港星兩地放棄討論雙邊旅遊氣泡，邱騰華指，相關決定基於兩地的防疫措施方針出現差異，故決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論；至於本周六起港人赴新加坡毋需隔離檢疫，邱騰華稱，這是對本港防疫工作的肯定，強調香港和新加坡會繼續致力促進兩地連繫，並會就此保持對話和分享經驗。

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記者：陳麗娜