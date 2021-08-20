【周末好去處】《香港鬼怪百物語》Coiner灣仔店展出　藝術形式重現本地民間百年鬼怪傳說【內附地址】

▲ 藝術組合《豚肉窩貼》的《香港鬼怪百物語》，將把100個香港民間百年鬼怪整合（主辦機構提供）。

農曆七月十四日盂蘭節就快到，香港鬼故事原來都可以與NFT（Non-Fungible Token）拉上關係。本地加密貨幣場外交易所Coiner現正展出藝術組合《豚肉窩貼》的首個企劃《香港鬼怪百物語》，把100個香港民間百年鬼怪傳說有系統地整合，暫時共完成了12件作品，由藝術統籌公司Art4Raise展出。

地方鬼怪傳說的出現，背後往往反映了當時的社會狀況、風氣，以及獨特的歷史背景，值得記錄和保留。《豚肉窩貼》期望透過《鬼怪》結集香港民間百年鬼怪傳說，與大家一起探討香港百年歷史文化及身份認同。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《鬼怪》以食玩（しょくがん）貼紙為載體去演繹香港的鬼怪傳說，這類食玩貼紙首次於1977年附送於日本的零食包裝內，一般大小為4.8 x 4.8cm，大眾稱之為「食玩貼」 或「餅貼」。八、九十年代，香港深受日本流行文化影響，這種「食玩貼」亦是不少港人的集體童年回憶之一。創作者期望把100個鬼怪傳說有系統地整合，為每個故事創作一個妖怪角色及載有其簡介，並與食玩貼結合成新媒體，圖文並茂記錄屬於香港人的《妖怪大全》。

是次Coiner透過展出以香港鬼怪為主題的NFT藝術品，呈現NFT作品如何與本地文化融合。適逢農曆七月十四，不妨到Coiner參觀《香港鬼怪百物語》，一探究竟！



《香港鬼怪百物語》NFT展覽

日期：8月15日至11月14日

時間：每日11am-8pm

地點：Coiner 灣仔店 (皇后大道東89號地下)

記者：李越樺