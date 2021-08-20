  • 31°C
香港時間 : 2021820日 (週五) 12:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲茶養生】男子愛飲濃茶致缺鐵性貧血暈倒送院　營養師：飲茶可阻礙鐵質吸收【附補鐵貼士及6大茶類功效】

食用安全 12:07 2021/08/20

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

男子愛飲濃茶致缺鐵性貧血暈倒。

飲茶都要注意份量！內地一名男子本來身體健康，但在散步時突然暈倒被送院。醫生診斷他為缺鐵性貧血，相信與長期愛飲濃茶有關。

綜合內媒報道，長沙一名65歲男子非常注重養生，平時飲食清淡、作息規律，非常愛散步和飲茶，身體一直健康。但8月12日，他在散步時突然暈倒被送院。醫生診斷他為缺鐵性貧血。

原來，該男子平日非常愛飲濃茶，經常一半茶葉一半水，一日的茶葉量約50克左右。醫生指，飲濃茶會影響鐵質吸收，或飲食上長期缺乏鐵質，都會造成鐵攝入不足，導致缺鐵性貧血。

註冊營養師楊盈希（Hayley）曾接受TOPick訪問時指，要有效攝取非血基鐵質(植物性鐵質)，要避免以下3點：

  • 用餐時飲用濃茶、咖啡
  • 含草酸的植物性食物，如菠菜、羽衣甘藍
  • 含植酸的穀類和豆類

如想補鐵，則建議以下4點：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

6大茶類功效大不同

TOPick曾訪問茶藝師Catherine和香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，拆解茶療的秘密。Catherine指出，茶葉的發酵程度視乎茶葉深淺度，較青的茶葉屬輕度發酵，適合熱底人士；重發酵的茶則適合寒底人士。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
11:15 2020/05/18
【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
【高糖陷阱】台灣天仁茗茶公開茶飲卡路里　中杯珍珠奶茶熱量等如兩碗飯
18:10 2020/06/22
【高糖陷阱】台灣天仁茗茶公開茶飲卡路里　中杯珍珠奶茶熱量等如兩碗飯
【台式飲品】台灣一芳茶飲卡路里大公開　中杯芋頭鮮奶綠熱量=兩碗白飯
16:26 2020/07/01
【台式飲品】台灣一芳茶飲卡路里大公開　中杯芋頭鮮奶綠熱量=兩碗白飯

你可能感興趣

【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
11:15 2020/05/18
【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
【高糖陷阱】台灣天仁茗茶公開茶飲卡路里　中杯珍珠奶茶熱量等如兩碗飯
18:10 2020/06/22
【高糖陷阱】台灣天仁茗茶公開茶飲卡路里　中杯珍珠奶茶熱量等如兩碗飯
【台式飲品】台灣一芳茶飲卡路里大公開　中杯芋頭鮮奶綠熱量=兩碗白飯
16:26 2020/07/01
【台式飲品】台灣一芳茶飲卡路里大公開　中杯芋頭鮮奶綠熱量=兩碗白飯
食用安全 養生 健康問題 茶品 營養師 貧血

最高瀏覽

【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
16:11 2021/08/19
【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
13:37 2021/08/19
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客
15:07 2021/08/19
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客