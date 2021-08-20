【飲茶養生】男子愛飲濃茶致缺鐵性貧血暈倒送院　營養師：飲茶可阻礙鐵質吸收【附補鐵貼士及6大茶類功效】

▲ 男子愛飲濃茶致缺鐵性貧血暈倒。

飲茶都要注意份量！內地一名男子本來身體健康，但在散步時突然暈倒被送院。醫生診斷他為缺鐵性貧血，相信與長期愛飲濃茶有關。

綜合內媒報道，長沙一名65歲男子非常注重養生，平時飲食清淡、作息規律，非常愛散步和飲茶，身體一直健康。但8月12日，他在散步時突然暈倒被送院。醫生診斷他為缺鐵性貧血。

原來，該男子平日非常愛飲濃茶，經常一半茶葉一半水，一日的茶葉量約50克左右。醫生指，飲濃茶會影響鐵質吸收，或飲食上長期缺乏鐵質，都會造成鐵攝入不足，導致缺鐵性貧血。

註冊營養師楊盈希（Hayley）曾接受TOPick訪問時指，要有效攝取非血基鐵質(植物性鐵質)，要避免以下3點：

用餐時飲用濃茶、咖啡

含草酸的植物性食物，如菠菜、羽衣甘藍

含植酸的穀類和豆類

如想補鐵，則建議以下4點：

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6大茶類功效大不同

TOPick曾訪問茶藝師Catherine和香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，拆解茶療的秘密。Catherine指出，茶葉的發酵程度視乎茶葉深淺度，較青的茶葉屬輕度發酵，適合熱底人士；重發酵的茶則適合寒底人士。

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責任編輯：羅嘉欣