【2021中秋節】REIGN推Bitcoin月餅禮盒+NFT茅台禮盒   限量發售具投資潛力濶太甘比也入貨

▲ REIGN推出Bitcoin月餅禮盒，市場首見。(品牌提供)

今年中秋REIGN創新猷，將大師名畫結合近年大行其道的虛擬貨幣和數碼作品，推出兩個破格中秋禮盒：加密尊尚月餅禮盒($1,200)以及NFT貴州茅台禮盒($6,000)。兩個禮盒更由HKD.com作技術支援，HKD.com除了是香港極具規模的數字資產交易平台，更設有近萬呎實體店，能為REIGN客戶提供售後服務。

▲ 配以畢加索畫作的Bitcoin紀念相架，內含相當於 1/638 個Bitcoin（以2021年8月1日價格計算）。(品牌提供)

先說這個加密尊尚月餅禮盒，為市場上首見，將加密貨幣結合月餅，限量500套。以授權畢加索畫作《夢》（Le Reve）為包裝盒，精美兼具藝術感。禮盒包括兩件REIGN南非鮑魚奶黃迷你月餅/松露流心奶黃迷你月餅，配以畢加索畫作的Bitcoin紀念相架，內含相當於 1/638 個Bitcoin（以2021年8月1日價格計算）。顧客可以展示相架留念或作家具陳設，亦可隨時掃瞄相架上的QR code， 輸入密碼存取Bitcoin，既有趣精美，亦兼具投資收藏價值。

▲ 甘比在自己IG搶先po上NFT貴州茅台禮盒照。(kimbeechan IG)

另一款禮盒為NFT貴州茅台禮盒內的NFT，即Non-Fungible Token，中文為非同質化代幣，近年流行於數碼藝術品以認證其來源。2021年3月，數碼藝術家Beeple的NTF作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》，便以約港元5.4億天價成交。

▲ NFT貴州茅台禮盒內的NFT，即Non-Fungible Token，中文為非同質化代幣。(品牌提供)

今次REIGN便推出了4款NFT禮盒，分別以畢加索、梵高或莫奈的名畫為主題，各自限量500盒，精美矜貴。而最特別也是NFT價值所在，是禮盒上鑲有一個公牛造型飾牌。是次設計共4款金牛飾牌，以凌空躍起的金牛為輪廓，並從多幅畢加索、梵高或莫奈的名畫內抽取元素，分別是 「畢加索跳過莫奈橋」、「一朵鮮花放在金牛上」、 「牛氣沖天」及「牛轉乾坤」。

▲ 甘比把禮盒放上社交平台。(kimbeechan IG)

此金牛飾品除了可以實體收藏，同時亦已登記於加密錢包，客戶同樣可以自由交投。至於禮盒內的茅台，是近年灸手可熱的貴州飛天茅台，味道香醇，隨禮盒同時贈送即食南非鮑魚(100克)一盒，用以送禮體面大方，是洋酒以外的中秋送禮精品。就連城中名媛甘比，亦已率先入手來迎接中秋，並於社區平台分享。

查詢：3468 5188 (尖沙咀K11 MUSEA)、2869 9788 (中環太子)、9824 4238 (圓方)

記者：郭秀芳