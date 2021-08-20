【七公主】林夏薇全裸演癡情未亡人　網民表驚訝：拍電視劇都去到咁盡？

▲ 林夏薇在《七公主》豁到盡演出。

集合TVB八大花旦包括黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、劉佩玥、鄺潔楹、江嘉敏、陳曉華的新劇《七公主》於上周播出以來，口碑不錯，昨晚（8月19日）播出的第9集《七公主》再掀高潮。

劇情講飾演癡情未亡人的林夏薇，為配合劇中角色顧語嫣對亡夫思念的強烈程度，不惜全裸演出，出「股」惑向與老公撞樣的王男（徐榮飾）投放澎湃感情，十分專業。

不過因劇集在合家歡時段播出，露股及太性感鏡頭最終需全數刪走，但仍能看到薇薇美背大特寫以及迷人香肩，絕對是從演以來代表作。

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薇薇做足措施防走光

問到薇薇到底《七公主》監製陳維冠（Joe）如何說服她，薇薇笑指全因對監製百分百信任：「拍之前都有同監製溝通，佢同我講會拍出淒美感；其實呢場戲係感人，唔係色情。」

她又指該場戲難度甚高，自己亦從未試過如此瘋狂黐膠紙防走光：「呢場難在唔單止要做好防走光措施，仲要有動作，情緒起伏又大，同時間徐榮都要感情爆發，所以會有好多位擔心。我事先喺屋企都試咗好多次，唔想因為擔心走光影響咗情感戲。」

同場加映：呂爵安陳欣妍

薇薇透露拍攝時也有盡快調整心情，因不想徐榮被自己影響感到尷尬，並謂因兩人很快便投入角色，故拍攝近乎1 take過完成，足見台前幕後功力。

為不負薇薇豁到盡的演出，相關場口昨晚劇集播出後已迅即在myTV SUPER獨家「重生」，免費用戶有7天重溫時限，至於myTV Gold客戶則可隨時重溫。

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薇薇徐榮演繹動人

對於薇薇作出如此突破性演出，網民大表驚訝，紛紛留言：「薇薇冇用替身？乜拍電視劇都去到咁盡。」、「我啱啱睇完林夏薇全裸完整版！好爆哦！」「電視史上好似冇乜試過露女人Pat」。

除讚嘆薇薇的搏到盡演出，亦有網民直指該場戲拍得相當感人，亦大讚徐榮好演技：「薇薇視后級演技」、「顧語嫣同王男互相救贖，做彼此救生圈，好感動！薇薇同徐榮都做得好！」、「好感人，林夏薇好正喲！」、「徐榮好君子」。

同場加映：徐榮專訪