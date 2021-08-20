【機場三跑】政府今刊憲修訂法例擴大機場限制區　下周三提交立法會審議

▲ 政府今刊憲修訂法例擴大機場限制區。（經濟日報資料圖片）

政府今日（20日）刊憲，擬議修訂法例以配合香港國際機場第三條跑道及三跑道系統啟用，將以先訂立後審議的程序，於8月25日將有關修訂提交立法會審議。

政府發言人指出，按機場管理局的目標，第三條跑道及相關基礎設施將於2022年啓用，三跑道系統項目預計在2024年完成。為配合三跑系統啟用，及保障航空安全，政府認為有必要提出法例的技術性修訂，包括建議擴大機場區和限制區，以涵蓋填海土地上的第三條跑道及相關基礎設施。

發言人說，填海後，位於機場北面的現有航道區第三及七區內部分水域將不再存在，為管制機場附近的船隻活動，以確保航機和空中航行服務設備運作不受干擾，航道區第三及七區的界線須相應擴展。另外，因應三跑道系統空域保護要求的轉變及最新的國際航空標準，政府訂立新的機場高度限制，以管制建築物高度，確保航機和空中航行服務設備運作不受干擾，在新機場高度限制下，機場附近的某些區域將受到較嚴格的限制，主要是附近的海面或崎嶇山區，其餘香港大部分地區的限制則會放寬。

政府擬議的法例修訂為《2021年機場管理局條例（機場區地圖）（修訂）令》、《2021年機場管理局條例（限制區地圖）（修訂）令》、《2021年船舶及港口管制規例（修訂附表 5）公告》、《2021年〈1997年香港機場（障礙管制）（第2號）令〉（修訂）令》和《〈香港機場（障礙管制）（豁免）令〉（廢除）令》，政府已諮詢立法會經濟發展事務委員會，委員不反對有關修訂建議；修訂會採取先訂立後審議的程序，於今日刊憲，並將於8月25日提交立法會審議。



相關法例修訂將於2022年5月31日生效，以配合香港機場管理局在2022年啓用第三條跑道前，可以有充裕時間與機場持份者在模擬真實運作的環境下，安排所需的培訓、熟習運作環境及進行演習。

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責任編輯：黃悅晴