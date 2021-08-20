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【黑面司機】孕婦元朗村屋出市中心買餸　遭電召的士司機嫌棄︰咁短下次就行

親子 13:08 2021/08/20

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有名孕婦由元朗村屋出市中心買餸，遭電召的士司機嫌棄短途。

的士出入很方便，有乘客更會選用電召的士服務app，方便自己之時，司機亦可因應情況選擇是否接單。近日有一名女網民在網上大吐苦水，她住在元朗村屋，不時call的士出同區市中心買餸，日前被一名接單的司機冷言冷語，有感貼錢買難受。

被電召的士司機埋怨短途

該名女事主於16日（周一）在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，分享乘搭的士不愉快的經歷，她住在元朗村屋，出入包括到同區市中心買餸都主要乘的士，她有感常遇到沒禮貌的司機︰

啲司機成口黑口黑面，有個司機係咁鬧我係咁話：「本身有支旗去上水，咁短下次就行啦」，我住元朗返元朗村屋，個重點係我call的士，佢自己接旗㗎喎……

懷孕不想動氣沒反駁

明白有司機可能等了很久才有乘客，不太願意接載短途客，可是，樓主強調她用電召的士服務，司機有權選擇。她遇上司機斥責沒有反駁，只能忍下去。

最衰我嗰時大住肚，唔敢鬧佢，如果唔係我都會問聲做乜要接我支旗。

女事主表示自己不是麻煩乘客，絕大部分乘的士都會額外給予$10至$20貼士，視乎當天心情而定，司機態度好，她一定會付貼士。

如果多多說話、黑口黑面、特登剎車、揸到以為騎緊馬嗰啲一定冇囉……俾錢搭的士仲要受氣有冇搞錯！

同場加映︰4年流產4次打算領養孤兒　教師夫婦互相扶持

網民感同身受

有網民問及住村屋的她為何不自己駕車，樓主解釋家人有車，可是自己沒有考牌的準備，笑言怕危害道路使用者安全，加上駕車去街市買餸，很難找到位置泊車。另一方面，有網民建議不如改叫Uber，她表示住村屋者不常call Uber，定位差及很多司機不識位置，所以她從來只會叫的士。

有媽媽網民明白樓主，曾感同身受有類似的經歷，同樣住村屋曾經主要靠乘的士出入，「我一拖三有BB車，試過好多時的士佬明明見到我都開走……谷鬼氣依家報咗考車牌。」更多網民包括其他的士司機的意見可看下圖︰

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同場加映︰呂爵安專訪

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責任編輯：王明芳

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