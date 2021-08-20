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【防疫措施】歐洲商會批港府收緊防疫屬顯著倒退　威脅本港國際金融中心地位

社會 13:31 2021/08/20

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香港歐洲商務協會今日（20日）向特首林鄭月娥發信，批收緊入境防疫要求是顯著倒退。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍緩，惟世界各地爆發變種病毒疫苗，港府日前宣布收緊入境防疫要求。香港歐洲商務協會今日（20日）向特首林鄭月娥發信，批收緊入境防疫要求是顯著倒退，要求放寬已接種疫苗旅客的隔離安排，以重啟國際及本地商業活動。協會強調，本港須盡早重開，又形容新隔離措施或令在港的外國人質疑是否須無限期被困香港。

香港歐洲商務協會主席 Frederik Gollob在信中指出，香港放寬入境檢疫不久隨即收緊是「重大挫敗」及倒退，更指香港做法將威脅香港維持國際金融中心地位。他認為，香港專家的憂慮不符合比例，又質疑港府不理解目前國際應對疫情的新常態，指很多國家設有計劃應對，以圖與病毒共存，加強接種疫苗等，令經濟全面重啟，生活回復正常。

他指出，縱使變種病毒令感染情況持續，或可能需要接種第三劑疫苗應對，但協會認為以上情況是新常態，強調疫苗接種計劃、檢測及疫情控制措施有助平衡公共衞生及經濟復甦。

協會希望，港府可清楚說明訂立防疫終結安排，同時加強推動疫苗接種，放寬已接種人士的隔離限制，令企業、居民重拾信心去計劃將來發展。另外，協會亦建議當局將公共衞生以外的因素納入考慮，例如整體社群包括是小孩及老人的心理健康等。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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