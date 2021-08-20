【奪命工傷】康文署樹木組殉職女工家屬今進行路祭　康文署助理署長到場慰問死者家屬

▲ 西環水街日前發生致命工業意外， 一名康文署樹木組女工作人員於意外中死亡。大批死者親友及生前工友今早（20日）約10時許到水街意外現場進行路祭。

西環水街日前發生致命工業意外， 一名康文署樹木組女工作人員於意外中死亡。大批死者親友及生前工友今早（20日）約10時許到水街意外現場進行路祭，康文署助理署長到場慰問。

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大批死者親友及生前工友到水街意外現場進行路祭，在場人士在路旁放下鮮花。有親友神情哀傷，心情仍未能平伏，需由其他人安撫。下午11時許，現場擺放水果糕餅等祭品，由死者家屬鞠躬上香。

死者家屬昨日（19日）進行認屍手續，席間斥署方未有派員到場跟進及指責署方涼薄。康文署助理署長孔得泉今日有到場，並對家屬致以慰問。死者長子感謝對方今日到場，並指正安排與署方會面了解意外原因及商討死者殮葬安排。他亦表示，現階段希望死者入土為安，冀當局可安排死者下葬浩園及為殮葬提供支援。

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記者：曾卓鋒、黃傑偉