【阿富汗局勢】阿富汗總統疑捲走13億現金逃亡　藝術家女兒被揭美國長大紐約住豪宅

▲ 美國傳媒揭露，阿富汗流亡總統加尼的女兒正居於紐約豪宅做藝術家，與阿富汗人民的生活形成強烈對比。

塔利班時隔20年重新於阿富汗掌權，並宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan），民眾陷於水深火熱之中。然而阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）被俄媒爆料指，捲走近1.7億美元（約13億港元）現金逃亡，有美媒更追訪居於紐約豪宅的加尼女兒，與阿富汗人民的生活形成強烈對比。

美國出世持美國護照

72歲成為流亡總統的加尼與來自黎巴嫩的妻子Rula Ghani育有一子一女，孩子均在美國出世，在馬里蘭州長大，是美國公民兼持美國護照。

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據美國媒體《紐約郵報》披露，現年42歲的加尼女兒瑪莉安姆加尼（Mariam Ghani）在紐約大學及視覺藝術學院畢業，現為一名視覺藝術家與電影製片人，其藝術作品不時在大型博物館內展出。

她正居於紐約布魯克林郊區一棟豪宅公寓中，與有名的餐廳相距不遠，報道形容她生活愜意，平日在豪宅內享受著波希米亞式的生活，與身處水深火熱中的阿富汗人民形成強烈對比。

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女兒︰對阿富汗人民感到悲傷

《紐約郵報》記者日前去到瑪莉安姆的家拜訪，但她一開門即拒絕受訪，不願回答「父親在哪裡」、「父親是否捲走鉅款逃亡」、「對塔利班重新掌權的看法」等問題。自父親的政權被推翻後，瑪莉安姆曾於Instagram發文表示︰

對於留在阿富汗的家人、朋友和同事，我感到憤怒、悲傷，也非常害怕。我正在瘋狂地工作，代表他們做任何我能做的事情。

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捲走現金塞爆4車1直升機

加尼於15日逃離阿富汗後，有俄羅斯媒體爆料指，加尼捲走近1.7億美元（約13億港元）現金，數量多到塞爆4輛車和1架直升機，最後更因太多而被迫留低部分現金。阿富汗駐塔吉克大使更呼籲國際刑警，應將這名貪污的總統逮捕回國。

不過，加尼昨日（19日）於facebook首次在流亡後公開露面，否認離開總統府時帶走大筆現金，並自稱無意繼續流亡，目前正在談判返回阿富汗。

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責任編輯︰王明芳