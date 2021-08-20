【不速之客】媽媽買二手玩具火車送3歲兒子　怪事連連貼符咒辟邪招惹童靈

▲ 日本一名媽媽為3歲兒子選購一件二手玩具小火車，未料怪事之後接踵而至。

二手玩具背後可能隱藏鮮為人知的秘密，日本一名媽媽最近在電視節目上分享，曾為3歲兒子選購了一件二手玩具小火車做生日禮物，未料怪事之後就接踵而至。媽媽嘗試在玩具底部貼上辟邪符咒，結果卻招惹了一位不速之客…

日本東京電視台日前播出一個夏季特備靈異節目《真夏の絶恐映像 日本で一番コワい夜》，其中介紹了一件玩具火車，並道出背後的故事是與一名年輕媽媽有關。

這名媽媽叫石塚三紗，育有一名3歲兒子。由於兒子最喜歡巴士及小火車，有次石塚經過二手回收店時，就買了一部便宜又新淨的二手玩具火車，給兒子做生日禮物，未料兒子反應卻不似預期…

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覺得事有蹺蹊的石塚，與在神社工作的媽媽商量後，決定在玩具火車貼上一道辟邪符咒。未料數天後卻怪事連連，3歲的兒子甚至莫名招來血光之災。石塚於是決定丟掉玩具火車，豈料最意不到的事竟發生在後頭…

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最後，節目主持之一的和尚三木大雲表示，玩具火車應該附有上一手用家的靈魂，若現有用家輕率對待他的玩具，便會招致噩運降臨。相反，若能好好愛惜保管玩具，便不會有任何事情發生。

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責任編輯：羅嘉欣