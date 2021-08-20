【養生之道】86歲曾江服血壓藥戒酒保健康　中氣十足跟胡楓同上紅館唱歌

▲ 86歲曾江仍身壯力健。

曾江、雪妮、王菀之、谷德昭日前為薛家燕主持的電台節目任嘉賓，暢談香港電影歷史，在粵語片年代是當紅武打演員曾江和雪妮，細談拍戲心得。

曾江表示自己曾日拍兩組戲，不止無得瞓，還時常要拍打戲，且當年沒有用替身，全部親身上陣。

雪妮憶述最辛苦是打戲常要一鏡直落，要記很多招式。曾江表示：「一次打十幾招，要跟很多人夾好，其中一個做得不好就要從頭來過，往往拍到20個take已體力不行了。」

▲ 曾江雪妮為薛家燕任嘉賓。

【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號 自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇

正服用降血壓藥

曾江坦言後生還捱得，但上了年紀就不可能，並指上了年紀仍可拍打戲，只有石堅叔一人，因他有功夫底子，內力深厚，有時加多一招半式，已令他招架不來。」

曾江現時雖一頭白髮，但仍十分精神，臉色紅潤飽滿，今年跟外甥女王馨平飯局，在飯局上飲白酒，不過王馨平就透露，舅父曾江正在服用降血壓藥，需要戒酒，酒杯只是道具。

同場加映：Edan訪問

有型有款的曾江於1950年代、就讀中五時已參演過電影。而曾江亦是學霸，雖中學時期已獲邀參與電影拍攝，後來因自覺演技不足，便遠赴美國升學。他更是加州大學柏克萊分校修讀建築系畢業生，該學府是全球大學排名前十名，是有名的華人精英搖籃。

美國名牌大學讀建築

修畢建築學系後，曾江回港當上建築師，可惜3年間的設計未有被採納成實體建築，而且耐不住沉悶的工作環境，此時有朋友再邀請他拍戲，於是曾江毅然放棄建築師的專業，再次投身演藝圈。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾江多年來參演過上百部作品及電視劇，由於曾江曾於美國留學，操一口流利英文，因此參演不少荷里活電影，包括《血仍未冷》、《新鐵金剛之不日殺機》、《安娜與國王》、《火拼時速2》、《藝伎回憶錄》等。亦到英國客串劇集演《幸運兒》及《White Dragon》。

年事已高身體欠佳的他，近年需要靠助聽器生活，間中出演電影作品，於2015年憑電影《竊聽風雲3》獲金像獎最佳男配角的獎項。

【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】

▲ 曾江早前任胡楓演唱會嘉賓。

歷三段婚姻

曾江另一為年輕人所熟悉的作品，卻是播近半個世紀之久的染髮產品廣告。另外2015年曾江與謝賢、胡楓及Joe Junior參加TVB的旅遊節目《4個小生去旅行》，記者會上謝賢突然與江曾發生爭執，前者更突然動手意圖襲擊曾江，最後夾在中間的胡楓慘遭攻擊。不過於2018年二人解釋當年的口角只是宣傳技倆，實情私下份屬多年好友，早前更亮相胡楓演唱會。

而曾江擁有過三段婚姻，第一任太太是來自馬來西亞的馬戲團團員藍娣，結緣於電影《大馬戲團》，二人於1969年成婚、1979年離婚，婚後育有一名兒子。

曾江後來在1980年迎娶鄧拱璧，婚姻同樣只維持了十年，二人育有一女曾慕雪。過後曾江認識台灣女演員焦姣，於1994年結成夫妻，恩愛至今。

同場加映：太太飽受4次流產之痛 暖男校長丈夫：我情願替她受苦