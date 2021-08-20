  • 31°C
香港時間 : 2021820日 (週五) 14:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打針獎賞】恒基公布第四輪抽獎結果　下輪抽獎本月30日結束登記【內附得獎者名單】

社會 13:22 2021/08/20

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

恒基兆業第四輪抽獎今日公布結果。（擷自恒基疫苗接種計劃網頁）

恒基兆業集團今年6月宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，舉辦六次抽獎活動，鼓勵市民盡快接種新冠疫苗。首五次抽獎每次均設「金獎」名額20個，各可得9999實金乙両。集團首三輪抽獎結果早前已公布，昨日(19日)辦第四輪抽獎，今日於網頁公布第四輪抽獎結果，得獎者可於下周一至8月23日領獎。

恒基今日（20日）公布第4次抽獎得獎名單，幸運兒會在抽獎日起計5日內會收到短訊通知，220位得獎者須於下周一至9月7日領獎，否則會被視為放棄獎品及喪失得獎資格，主辦單位會按其全權及絕對酌情權，決定方式及次序，將未被領取的獎品頒贈予任何候補得獎者。

恒基第四輪抽獎得獎名單如下：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映：【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒    教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

同場加映：【TOPick診症室】骨科醫生拆解運動創傷謬誤　 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【打針獎賞】廠商會大抽獎首輪登記下周三截止　籲市民提防偽冒程式
20:43 2021/08/11
【打針獎賞】廠商會大抽獎首輪登記下周三截止　籲市民提防偽冒程式
【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒得獎　
15:40 2021/08/19
【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒得獎　
【打針獎賞】嘉民集團推100萬大抽獎　下月2日截止登記【內附登記網址】
18:50 2021/08/11
【打針獎賞】嘉民集團推100萬大抽獎　下月2日截止登記【內附登記網址】

你可能感興趣

【打針獎賞】廠商會大抽獎首輪登記下周三截止　籲市民提防偽冒程式
20:43 2021/08/11
【打針獎賞】廠商會大抽獎首輪登記下周三截止　籲市民提防偽冒程式
【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒得獎　
15:40 2021/08/19
【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒得獎　
【打針獎賞】嘉民集團推100萬大抽獎　下月2日截止登記【內附登記網址】
18:50 2021/08/11
【打針獎賞】嘉民集團推100萬大抽獎　下月2日截止登記【內附登記網址】
疫苗 新冠肺炎 運動創傷 新冠肺炎疫情 經濟 運動 醫生 恒基 香港

最高瀏覽

【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
16:11 2021/08/19
【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
13:37 2021/08/19
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客
15:07 2021/08/19
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客