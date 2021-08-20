【打針獎賞】恒基公布第四輪抽獎結果　下輪抽獎本月30日結束登記【內附得獎者名單】

▲ 恒基兆業第四輪抽獎今日公布結果。（擷自恒基疫苗接種計劃網頁）

恒基兆業集團今年6月宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，舉辦六次抽獎活動，鼓勵市民盡快接種新冠疫苗。首五次抽獎每次均設「金獎」名額20個，各可得9999實金乙両。集團首三輪抽獎結果早前已公布，昨日(19日)辦第四輪抽獎，今日於網頁公布第四輪抽獎結果，得獎者可於下周一至8月23日領獎。

恒基今日（20日）公布第4次抽獎得獎名單，幸運兒會在抽獎日起計5日內會收到短訊通知，220位得獎者須於下周一至9月7日領獎，否則會被視為放棄獎品及喪失得獎資格，主辦單位會按其全權及絕對酌情權，決定方式及次序，將未被領取的獎品頒贈予任何候補得獎者。

恒基第四輪抽獎得獎名單如下：

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責任編輯：郭詩詩