【旅遊氣泡】新加坡香港商會料重啟機會微　稱兩地生意往來模式或有變

▲ 港星兩地放棄討論雙邊旅遊氣泡，本周六起港人赴星毋需隔離檢疫。（資料圖片）

港府與新加坡政府今日(19日)宣布，考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論，雙方會按照各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。新加坡香港商會會長陳文平今日（20日）在電台節目表示，新加坡防提出「病毒共存」的防疫策略，難以達成啟動旅遊氣泡目標，相信重啟機會很微。呼吸系統專科醫生梁子超認為香港與新加坡現時抗疫政策不同，疫情亦處於不同水平，形容是負責任的做法。

新加坡香港商會會長陳文平表示，新加坡採取與病毒共存策略，與香港的防疫策略不同；加上不明源頭本土個案七天移動平均數難以少於5宗, 故未能符合啟動旅遊氣泡的條件。他認為，若新加坡個案清零，旅遊氣泡有機會考慮重啟，但相信機會很微。

他亦預計，將來商人做生意的交通模式將會改變，如先到中國內地或香港處理生意業務，最後才前往新加坡，因為入境新加坡後免檢疫。他說，新加坡的政策可以很有彈性，現時除了江蘇省外，從中國內地、香港及澳門，入境新加坡後都不用隔離，只需要接受檢測，但當地與病毒共存的策略，其實也有很多規限，例如規定接種了疫苗的人才可以在餐廳用膳、五人一枱；市民外出要戴口罩；及保持社交距離等。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，香港與新加坡現時抗疫政策不同，疫情亦處於不同水平，形容是負責任的做法。

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責任編輯：曾卓鋒