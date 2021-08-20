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【超市大搜查】檢測30款玩具槍部分易令兒童受傷　一文看清通過安全檢測名單【附清單】

食用安全 16:14 2021/08/20

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檢測30款玩具槍，僅10款通過安全檢測。

玩具槍好玩又刺激，但未必夠安全。日前廣州市消委會檢測30款玩具槍安全性，結果發現只有10款玩具槍可通過安全檢測。其中，有11款玩具槍發射的子彈彈射動能過大，打中皮膚時容易造成損傷。另外，檢測亦指出，愈貴的玩具槍，愈安全。

廣州市消委會日前委託廣州海關技術中心，以安全性能為基礎，加上使用性能，比較30款，涉25個品牌玩具槍。玩具槍主要分為手動上膛發射，另一種是電動發射，價格由28元至299.96元人民幣不等。

結果發現，30款玩具槍有20款都未能通過安全檢測，不滿足強制性國家玩具標準要求，未通過率高達66%。

通過安全檢測的10款玩具槍：

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未通過的項目均為機械物理項目：

  • 7款樣本的槍管、槍口、槍閘等主要部位，沒使用2種以上的鮮豔顏色明顯區分，或槍口、槍管外觀顏色使用了黑色，未滿足強制性國家玩具標準中類似仿真武器玩具設計和製造的要求。
  • 11款玩具槍發射的子彈單位接觸面積動能值超過標準限量（0.16J/cm2），其中最大值為0.38J/cm2，是限量值的2.4倍。
    • 如彈射物有過大的彈射動能，或端部外形過於尖銳，打在兒童眼睛或皮膚時，會造成兒童的眼睛、皮膚、皮下組織甚至肌肉被刺破、撞傷等安全事故。同時，彈射物飛行軌跡不確定，較小的彈射物或會飛進幼兒的嘴中，易造成誤吞，導致窒息。
  • 8款玩具槍子彈是小零件，或經拉力測試後斷裂成兩段，而帶子彈頭的前半段是小零件且仍可被發射。

試驗還發現，100元以下的20款玩具槍有15款未通過安全檢測；100元至200元的8款玩具槍，有5款未通過安全檢測；200元以上的2款玩具槍則全部通過安全檢測試，故相信玩具槍愈貴愈安全。

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責任編輯：羅嘉欣

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