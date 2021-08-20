【非法集結】民陣前年組九龍遊行　Erwiana為梁國雄吳文遠寫求情信

▲ 次被告梁國雄呈上多年前在港被僱主虐待的印尼家傭Erwiana的求情信。（資料圖片）

已宣布解散的民陣，其前召集人陳皓桓，連同6名民主派人士於前年10月20日組織及參與未經准許的九龍遊行，分別被控於前年組織及煽惑他人參與非法集結，涉案7人昨於在區域法院承認所有控罪，辯方今天求情。梁國雄及吳文遠一方呈遞早年受虐印傭Erwiana的求情信，信中讚揚兩人為外傭爭取權益。

次被告梁國雄及第7被告吳文遠的代表資深大律師潘熙求情時，呈上了多年前在港被僱主虐待的印尼家傭Erwiana的求情信。Erwiana指他們兩人一直致力為外傭爭取權益，當年她的案件亦獲他們支持。信中又指兩人為弱勢社群謀福祉，望法庭輕判。

辯方續指，兩人堅持要和平地遊行，並無提出過要使用暴力，惟和平方式的遊行不獲批准，兩人因此犯案。另梁在年初確診患有冠心病，情況有惡化。

第3被告何秀蘭的代表大律師吳宗鑾指何是和理非民主派，不主張暴力，大律師引述同意事實，何秀蘭案中曾發言指，認為大部分香港人都是勇敢的，又呼籲港人要為下一代勇敢。大律師指，何當時其實是提及時任民陣召集人沈子杰被兇徒以鐵錘襲擊襲一案，勉勵香港人要勇敢，敢於發聲。

大律師又指何曾引導遊行人士往安全的方向離開，暴力示威行為的出現，不能全歸咎於何秀蘭，要求法官考慮何的意圖。辯方下午續求情。

陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁4人承認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年10月19日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結；除何俊仁外，其餘6人承認1項組織一個未經批准集結，控罪指他們於同月20日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。 明知而參與未經批准集結罪則存檔法庭，不予檢控。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣