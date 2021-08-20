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【晚吹戀講嘢】193領軍拆解愛情疑難　3爺即場示範壁咚

娛樂 16:27 2021/08/20

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193、鄭伊琪、譚凱倫、郭奕芯主持《晚吹 - 戀講嘢》。

ERROR成員193（郭嘉駿）向來予人敢言、無底線，193有份主持ViuTV全新節目《晚吹 - 戀講嘢》，與「口罩小姐」鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯一同為節目的嘉賓提供意見﹅排難解紛、拆開愛情枷鎖！

郭奕芯講A0

每集都有不同嘉賓講述各自的感情問題，兼自備一件與自己事件相關的物品，於錄影當天的「戀擺嘢」環節交給主持放上架上，並一直存放至尾集。

首集就講到從來未拍拖的「A0」，主持之一的郭奕芯分享自己從未拍拖時的感受 : 「中學嘅時候,最好嘅朋友拍拖，男朋友日日接返學放學,覺得好犀利，咁sweet ，佢哋中二中三已經發展到有性行為。我當時覺得好有趣，呢個境界，真係唔知我幾時先會體會到。」

193喜歡做主動

提到主動追求心儀對象時，主持們各有看法。193直認自己喜歡做主動，「太主動嘅女仔，我會覺得對方好似對好多男仔都係咁，試過好多次，好多經驗咁。」

193再話「我會鍾意自己做主動，我鍾意女仔扮被動，暗示啲嘢，俾signal我，等我知道對方對自己都有好感。」

Helen就認為主動都不一定成功，浩南就坦言會做主動但結果未必是自己想得到的。

同場加映 呂爵安陳欣妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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