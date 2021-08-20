【管有攻擊性武器】8.31太子藏燃燒彈　男童認管有攻擊性武器判入教導所

▲ 13歲男童於2019年8.31在太子站被搜出燃燒彈，另被指於當日早前涉與示威者一同在旺角以雜物設路障。涉案男童早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器2罪，今（20日）於區域法院被判入教導所。（資料圖片）

13歲男童於2019年8.31在太子站被搜出燃燒彈，另被指於當日早前涉與示威者一同在旺角以雜物設路障。涉案男童早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器2罪，今（20日）於區域法院被判入教導所。法官判刑時指，被告非常主動地參與堵路，是前線行動者，行為罔顧法紀，雖然無證據指他參與太子站內打鬥，但若使用汽油彈則後果不堪設想。

涉案被告現年15歲，案發時為13歲，他早前承認1項非法集結及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指他於2019年8月31日，在旺角彌敦道與奶路臣街交界附近，連同簡梓濱及王茂俊參與非法集結；以及於同年9月1日在港鐵太子站管有2樽自製燃燒彈及2個打火機。

辯方今求情指，被告犯案僅屬短時間內的愚蠢行為，他希望能盡快返回學校，完成學業。

法官姚勳智判刑時引述辯方的書面求情指，被告因一時誤交損友而犯案，並沒有參與太子站內的暴力事件，他本身在校內是舞蹈學會的出色成員，有讀寫障礙及過度活躍症，其勞教中心報告正面。

法官續指，根據現場片段及相片所見，被告非常主動地參與堵路，曾手持雨傘，及將磚塊放在地上，是前線行動者，雖然案件是突發事件，但情節嚴重，規模不小，參與人數眾多，路面交通嚴重受阻，被告行為罔顧法紀及不負責任。

法官又指，雖然沒有證據指被告在太子站內參與與市民打鬥，但若他使用汽油彈則後果不堪設想，報告雖指勞教中心合適，法官卻認為不合適，而其教導所報告正面，法庭知道被告真心認錯及願意改過，故就兩罪同判以被告進教導所。

法官最後提醒被告，若他是成人，有可能判處3至4年監禁，而判他入教導所是因為他年輕，寄語他在教導所好好學習，出來後不要辜負家人及師長的期望，不要再犯事。

案情指，2019年8月31日有示威者在旺角集結及架設路障，及後乘搭港鐵到太子站，期間與車廂內乘客發生爭執，到站後衝突持續，警方接報到場。

當中有片段拍攝到，被告在旺角連同其他示威者將路障移到馬路上，被告揮手阻止車輛經過，以及將膠盒踢到被堵塞的巴士前面，阻塞路面交通。及後警員抵達及驅散示威者，包括被告在內的示威者逃入港鐵旺角站，被告最終在太子站被捕及被搜出燃燒彈等。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂