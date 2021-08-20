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【非法勞工】入境處進行反非法勞工行動拘7人　年齡介乎27至70歲

社會 14:20 2021/08/20

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入境事務處於本月16日、18日及昨日（19日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動。圖示懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供）

入境處於本月16日、18日及昨日（19日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，行動中共拘捕6名懷疑非法勞工及1名涉嫌協助及教唆者。

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了二十個目標地點，包括停車場、工場、車房、按摩店、餐廳及零售店鋪，共拘捕6名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為兩男四女，年齡介乎27至70歲。因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為1名女子，年齡為45歲。

入境處發言人說：「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。」

發言人警告：「根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁十五個月作基準。」

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責任編輯：曾卓鋒

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