【小一面試】培正小學面試 33°C人潮逼爆操場　家長目擊安排混亂小孩中暑狂嘔暈倒

▲ 培正小學今日進行小一面試，家長目擊安排混亂。

2022/23學年直資私立小學陸續踏入小一報名及面試階段，其中培正小學今日（20日）進行第一輪面試，然而，部分參與的家長目擊安排混亂，大批家長和小朋友在操場排隊等候，由於天氣炎熱，有小朋友甚至熱到暈倒和嘔吐。

培正小學今日進行首輪面試，各考生須參加為時30分鐘的個人或小組面試。不過，有TOPick讀者表示，太太帶著女兒到校面試，但場面很混亂，而且面試時間不斷推遲，例如原本10時面試，要等到10時45分才可以入去。所有家長和小朋友都被迫在操場等待，非常躋擁，加上操場沒有冷氣，部分人感到不適，

有小朋友同家長喺學校入面熱到暈咗，有小朋友狂嘔，出面我都見有個小朋友暈低。

▲ 有蓋操場也是人頭湧湧。（讀者提供）

家長陳太（化名）今日亦帶女兒前往面試，陳太向TOPick表示，她的女兒早上11時面試，惟前面時段的小朋友未完成面試，家長只得陪小朋友在操場等，雖然操場有開風扇，但由於人太多，實在焗促，

男仔著長衫長褲真喺熱死，女仔著裙都成身汗。

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▲ 家長和小朋友在學校門外等候入內。（讀者提供）

不過，她補充，校長及老師都穿著便服、冒著炎熱天氣維持秩序，校長見到部分家長在操場外曝曬，也呼籲前面家長向前一點，讓其他家長可以進入有蓋位置。

既然佢哋都一樣熱，咁我就算，只係諗係咪可以開禮堂、課室之類俾家長小朋友等候。

▲ 大批家長及小朋友在操場等候。（讀者提供）

陳太表示，面試有分個人及小組，每組大約10個小朋友，家長只可帶小朋友到課室門口，小朋友獨自進去，課室內有兩名老師，逐個叫小朋友出去玩遊戲和聊天，之後再有集體遊戲。

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責任編輯：林愛娜