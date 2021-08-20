【國泰航空】國泰航空發內部通告　12月1日不接受陰性檢測證明員工須接種疫苗

▲ 國泰航空表示，現時有89%駐港員工已預約接種或已接種疫苗。（資料圖片）

國泰航空近日再發內部通告，指從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗。

國泰續指，從12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

國泰表示，會向對接種疫苗仍有顧慮的員工免費提供接種疫苗前的醫療評估，而所有駐港後勤員工亦可享有2天疫苗假期，也會另行考慮因健康原因而無法接種疫苗的員工個案。

國泰航空上月曾向員工發電郵，要求他們下月1日開始，進入公司辦公場所時須出示針卡或陰性檢測證明，否則將禁止踏入辦公範圍，並當作無薪假處理。國泰航空上月曾安排外展服務，為員工接種疫苗。國泰表示，現時有89%駐港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約92%的駐港機艙服務員。

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記者：曾卓鋒