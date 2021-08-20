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【反外國制裁法】人大常委會暫不表決　港府稱中央一直關心特區發展

政治 15:34 2021/08/20

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全國人大常委會今早閉幕，但未有就《反外國制裁法》納入港澳《基本法》作表決。全國人大常委譚耀宗稱，委員長會議決定暫不表決，會繼續進行研究，料會更有效果。

港府則稱，中央一直關心香港發展及市民福祉，人大及其常務委員會作為國家最高權力機關，就香港事宜所作的決定，都以香港利益為依歸，港府定當全力支持、執行及配合有關決定。

港府續指，人大常委會過去一年，為港制定港區國安法及完善選舉制度，而香港法治沒有絲毫受損，國際金融中心地位仍穩健如昔，相信企業對在港營商及投資充滿信心。港府又歡迎及感謝，中央下周安排宣講團，介紹《十四五規劃綱要》，並歡迎外國企業繼續善用香港的優勢，與香港攜手把握《十四五規劃綱要》，亦會一如既往維護所有企業在香港的合法權益。

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責任編輯：陳宛彤

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