【亞洲飛魚】何詩蓓冀啟發小朋友習泳 「下一個攞牌就係你」

▲ 何詩蓓到商場出席分享會，更為一眾小泳手簽名。（陳永康攝）

在東京奧運贏得2面游泳銀牌的女飛魚何詩蓓，回港後連日來走訪多場活動，今日（20日）到一個商場出席分享會，更為一眾小泳手簽名。

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何詩蓓回憶東奧比賽經歷，她形容今次過程難忘，最初擔心奧運會否因疫情而不能舉行，幸好最後去到東京一切變得正面。相比2016年里約奧運，何詩蓓自言當年只得18歲，「好怯場、緊張」，而今次東京奧運心態變得成熟，加上比賽經驗增多，故發揮相對更好。

何詩蓓笑言在200米自由泳取得銀牌後，未有特別慶祝，「因為朝早比賽，雖然好興奮，但下午又有初賽故要立即調整，做返平時routine休息補充，心理要adjust」。跟李慧詩一樣，何詩蓓比賽時未有理會社交平台，但她指家人、市民的鼓勵一一收到。

她自言，年幼並非特別喜歡游水，當初父母只是讓她學懂求生技能而習泳，到泳班時更一度覺好悶「游嚟游去又冇得傾計」，後來慢慢在泳池結識朋友而興趣漸增，亦慢慢游出成績而有成就感，至13、4歲才訂下去奧運的目標，並於20接觸大學的訓練模式，真正變得享受游泳而踏上全職運動員之路。

她希望啟發下一代先學習游水作求生技能，之後再作突破「下一個就係你攞牌」，「遇到難關不要放棄，努力堅持一定有收穫。」大會又邀請其啟蒙教練Michael Fasching分享，指2010年初見何詩蓓，已覺得她潛質優厚，在電視直播看到她奪獎一刻心情興奮，「happy for Ｈong Kong」。

大會最後向何詩蓓送上兩款她親自設計的2款泳衣，分別是一款日本櫻花圖案及泳手矯健身影的泳衣。何詩蓓下周將赴意大利出戰國際游泳聯賽。

▲ 大會最後向何詩蓓送上兩款她親自設計的2款泳衣。（陳永康攝）

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記者：蘇文軒