【親子好去處】屯門市廣場變身奇幻的蜜蜂王國　親子齊玩五感生態之旅

▲ 親子可一起在「五感迷宮」中尋找蜂后。（屯市提供圖片）

今個暑假，屯門市廣場將化身奇幻的蜜蜂王國「BEE SUMMER」，透過不同的裝置及活動，讓小朋友以刺激好玩的遊戲及五官體驗，深入蜜蜂的奇幻國度，來一場融入視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺體驗的生態之旅，陪你「蜂」遊盛夏，寓教育於娛樂，好玩又別具意義。

活動期間中央廣場將化身為蜜蜂的五大採蜜基地，把生氣蓬勃的花田帶到大家眼前，讓小朋友可以化身小小蜜蜂參加蜜蜂王國的神奇探險，飛到蜜蜂「圓舞庭園」、「五感迷宮」、「花花世界」、「獨居蜂屋滑梯」及「甜蜜蜂巢」。

以上五大新穎有趣的互動裝置，讓大人和小朋友都可以全方位深入認識蜜蜂，了解牠們在地球生態上舉足輕重的地位，摒除對蜜蜂的錯誤偏見及迷思，一同為加入蜜蜂保育行動！

▲ 家長和孩子可一起參加週末的 工作坊，體驗手作樂趣。（屯市提供圖片）

設城市養蜂箱釀「屯門蜜」

同場更特設一系列獨家限定工作坊，大家可以盡享手作樂趣的同時加深對蜜蜂的認識，更可品嚐首次於區內設置的「城市養蜂箱」所釀出的自家「屯門蜜」！

遊戲專區和工作坊以外，場內大電視上更會有「採蜜大挑戰」互動遊戲讓大家現場參加，參加者以手提電話與大電視屏幕上的專屬小蜜蜂連線，並出發採蜜，即有機會得到限定消費禮遇！而活動期間採蜜數量最高或最勤力的蜜蜂將有機會得到現金券作獎賞。

活動期間，登記成為S⁺ REWARDS 會員可憑指定點數換領遊戲區通行證和週末工作坊入場證，如：製作專屬 獨居蜂屋、小蜜蜂盆景裝飾、立體蜜蜂畫製作及蜂蜜品嚐等。讓小朋友發揮創意同時學習蜜蜂世界的冷知識。憑點數更可換領 「認識蜜蜂與香港原蜜品嚐工作坊」入場證，了解蜜蜂採蜜及製作蜂蜜的過程，更可品嚐於屯門區採集的本地「屯門蜜」及多款蜂蜜，完成後更可得到香港原蜜蜂蜜一瓶。

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｢BEE SUMMER」遊戲區開放時間：

星期一至五：中午1時至晚上7時

星期六及日：上午12時至晚上8時

記者：王嵐