【阿富汗局勢】塔利班攻城民眾恐慌逃離阿富汗　父母絕望將BB拋過鐵絲網求英軍救援

阿富汗武裝組織塔利班，於本月15日攻佔首都喀布爾後引發逃亡潮，大批民眾紛紛湧入首都機場，爭相登上飛機冀逃亡出國。一名英軍士兵透露，有母親試圖將嬰兒拋過鐵絲網，希望士兵能帶走孩子。另外，一名嬰兒疑與父母失散，被發現躺在在膠箱內，情況令人心痛。

▲ 一名嬰兒被傳到鐵絲網前。（影片截圖）

婦人將嬰兒拋給英軍

據英國《天空新聞》報道，事發在首都機場附近的酒店，大批民眾走到英軍的駐守的位置尋求保護。由於情況失控，英軍逼不得已利用鐵絲網架起路障，分開士兵與民眾。然而，一名受訪的英軍表示，將難以忘記眼前的景象。

多名婦女嘗試將她們的嬰兒拋過鐵絲網，求士兵帶走孩子，而有些嬰兒被卡住在鐵絲網上，場面令人心碎。我亦很擔心士兵們的情緒，昨晚所有人都哭了。