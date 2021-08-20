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【阿富汗局勢】塔利班攻城民眾恐慌逃離阿富汗　父母絕望將BB拋過鐵絲網求英軍救援

親子 16:25 2021/08/20

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塔利班日前攻佔阿富汗首都喀布爾，引起逃亡潮。

阿富汗武裝組織塔利班，於本月15日攻佔首都喀布爾後引發逃亡潮，大批民眾紛紛湧入首都機場，爭相登上飛機冀逃亡出國。一名英軍士兵透露，有母親試圖將嬰兒拋過鐵絲網，希望士兵能帶走孩子。另外，一名嬰兒疑與父母失散，被發現躺在在膠箱內，情況令人心痛。

一名嬰兒被傳到鐵絲網前。（影片截圖）

婦人將嬰兒拋給英軍

據英國《天空新聞》報道，事發在首都機場附近的酒店，大批民眾走到英軍的駐守的位置尋求保護。由於情況失控，英軍逼不得已利用鐵絲網架起路障，分開士兵與民眾。然而，一名受訪的英軍表示，將難以忘記眼前的景象。

多名婦女嘗試將她們的嬰兒拋過鐵絲網，求士兵帶走孩子，而有些嬰兒被卡住在鐵絲網上，場面令人心碎。我亦很擔心士兵們的情緒，昨晚所有人都哭了。

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一名嬰兒疑與父母失散。（影片截圖）

機場一名嬰兒被放在膠箱

另外，綜合外媒報道，同樣在喀布爾機場，大量民眾嘗試登上客機逃亡，期間發生人踩人事件等，機場陷入混亂。據報，其中一名7個月大女嬰疑在機場與父母失散，被發現時獨自躺在一個藍色膠箱內。外媒AsvakaNews正透過社交平台，希望協助女嬰找回父母。

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責任編輯：王明芳

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