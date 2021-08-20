  • 32°C
香港時間 : 2021820日 (週五) 16:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復仇殺姬】Maggie Q單挑3大男演員　大戰「蝙蝠俠」米高基頓

娛樂 16:09 2021/08/20

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《復仇殺姬》

《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）導演馬田金寶（Martin Campbell）執導的動作片《復仇殺姬》（The Protégé），由性感女神Maggie Q主演。

該片還有神盾局局長「Nick Fury」森姆積遜（Samuel Leroy Jackson）、《未來戰士2》（Terminator 2：Judgment Day）「水銀人」羅拔柏德烈（Robert Patrick），及「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）參演。

Maggie Q應付大量動作戲

Maggie Q透露拍《復仇殺姬》的動作場面時，喜歡向對手挑機，將對方逼到極限，希望可以藉此拍出比預期更精彩震撼的場面。她慶幸3位男對手都能接招，而且即使在拍攝復仇計劃時有多兇狠，但鏡頭外她與米高、森姆及羅拔相處非常融洽，多得3人風趣幽默，令她在高壓的拍攝氣氛下得以放鬆。

感情要好的他們，在拍攝期間的週末更會相約一起共晉晚餐。Maggie Q坦言在《復仇殺姬》有大量動作戲份，幸好有這幾位好拍檔才能順利完成這樣艱辛的拍攝。

米高基頓老而彌堅

《復仇殺姬》除有Maggie Q化身女殺神外，現年69歲的米高基頓的演出也不容忽視。兩位主角打鬥連場，米高完全不見老態，讓網友讚嘆根本是「蝙蝠俠的退休生活」。Maggie Q也大讚與她最多對手戲的米高。戲中兩人相愛相殺，實力不遑多讓，一直在鬥智鬥力。

她最難忘一場與米高在屋內拍攝的動作場面。她表示，那場戲他們要由客廳打入廚房，其間兩人要在玻璃餐桌上凌空翻滾，再撞爆玻璃跌落地。

打戲長達5分鐘

如果是在搭建的場景拍攝，他們可以拆牆或者移走道具就位，但因為那是借來的屋子，所以他們要在有限的空間邊打邊精準的走位，為那場長達5分鐘的打戲加添難度。

這場戲連續拍了幾日，每日拍攝10小時以上，而且現場很熱，Maggie Q笑言米高真的熱到出煙，兩人只想快點完成拍攝。
 
Maggie Q大讚米高演技精湛，笑言即使給他一袋狗屎，他也可以化腐朽為神奇。他對每場戲都會細心分析，即使身為大前輩也沒有架子，與她一起努力將電影拍攝到最好。

她認為米高是最適合扮演角色的人選，沒有他參演的話電影一定不會如此出色，她深感幸運有他當對手。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尚氣】陳法拉低胸大露背晚裝現身首映禮　苦練武功數月闖荷里活
13:04 2021/08/17
【尚氣】陳法拉低胸大露背晚裝現身首映禮　苦練武功數月闖荷里活
【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常　謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾
08:00 2021/08/12
【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常　謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語　陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】
10:29 2021/04/20
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語　陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】

你可能感興趣

【尚氣】陳法拉低胸大露背晚裝現身首映禮　苦練武功數月闖荷里活
13:04 2021/08/17
【尚氣】陳法拉低胸大露背晚裝現身首映禮　苦練武功數月闖荷里活
【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常　謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾
08:00 2021/08/12
【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常　謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語　陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】
10:29 2021/04/20
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉造型曝光晒流利英語　陳法拉首拍Marvel角色神秘【有片】
荷里活 動作片 超級英雄片 電影 導演

最高瀏覽

【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
16:11 2021/08/19
【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
13:37 2021/08/19
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客
15:07 2021/08/19
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客