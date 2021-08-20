【星級教練】關曜儁由肥仔變健身教練半年減20磅　助抑鬱病人運動不必再服藥

▲ 關曜儁曾兩度落選藝訓班並被指「很肥」，健身後他半年減20磅，現成為健身教練。

藝人關曜儁（Leo）在《陀槍師姐2021》中飾演社團成員吳丹基（Hang基），角色搶鏡，引起觀眾關注。事實上，他曾兩度落選藝員訓練班，更被指「很肥」，但亦因此促使他健身，並考獲牌照，至今已擔任健身教練8年。Leo發現「運動可改變別人的生命」，見證情緒病學生運動後不必倚賴藥物、中風長者可重新站起來後，他直言愈來愈喜歡做教練，不會放棄運動。

▲ 關曜儁健身前後的身形對比（IG：leokwan）

兩度落選藝訓班曾被指很肥

現為演員及健身教練的Leo曾是一名肥仔。2012年中學畢業後，他以自由身參演舞台劇兩年，期間兩度投考藝員訓練班，皆失敗而回。他接受TOPick訪問時憶述，2012年首次考TVB藝員訓練班，並進入最後一輪面試，與電視台高層見面，「當時其中一位高層對我說︰『原來你咁肥！』」

熱愛表演的Leo自知身形不討好，遂而往大型時裝公司任兼職保安員，並下定決心減肥。當時月薪只有5000元的他，經常遇到一位健身教練，有次他硬著頭皮，提出將一半月薪給對方，請求對方教自己健身。如是者，Leo於半年內減去20磅，並成功於2015年考入第28期無綫電視藝員訓練班，其後更於2018年《2018 PCA PRO 及香港健美及運動體適能錦標賽》中獲「第一屆華南地區男子運動模特泳裝S組亞軍」。

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中風婆婆由拄拐杖到玩跑步機

當年的挫敗令Leo愛上健身，甚至考取牌照，開始健身教練生涯，至今踏入第8年。喜歡演戲，表演慾強的他為何想做教練？他說：

因為是『專業』，做好自己的『專業』，不斷學習、進修，沒有人可低估你的能力。

在正式成為教練前，需要實習，當時他選擇去老人院，遇上一名毅力十足的婆婆。該名婆婆10年前曾中風，起初要坐輪椅，其後漸有好轉，可轉用「U型」拐杖，後來更由兩枝拐杖改為只用一枝拐杖。相遇那年，婆婆不僅康復，甚至可站在跑步機上，鍛鍊身體。Leo認為，婆婆的堅毅和堅持，以及她「相信會康復」的信念，令她真的康復過來。此事啟發了Leo，他說：

只要不放棄，有信心。你堅持下去，沒甚麼事是不可能的。

▲ 現為健身教練的Leo，2018年於健美比賽中獲獎。（IG：hexfitness__leokwan）

抑鬱症學生運動後不必再吃藥

健身除了改寫他的人生，也讓他藉此幫助不少人。Leo直言愈來愈喜歡做教練，因為運動可幫助很多人。

令沒運動的人，認識何謂運動。一些認為自己不可能康復的病人，（做運動後）最終康復。

教他印象深刻的學生，是一名抑鬱症患者。為了治療抑鬱症，該名學生要吃類固醇，惟服藥後身形變胖；做運動後，對方不僅瘦了下來，並重建社交生活，不必再吃藥。

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Leo想藉著現有的能力，用人生僅餘的時間，讓更多人知道這些正能量故事。他說：

運動可改變別人的生命，我不會放棄運動。讓別人在低潮時，見到我，會有一絲希望，這樣已令我很滿足，很快樂。

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責任編輯：羅嘉欣