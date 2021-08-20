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【港隊消息】世界U20田徑賽110米跨欄複賽　張紹衡跑出13秒57殺入決賽再破香港紀錄

社會 20:43 2021/08/20

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香港田徑隊男子110米欄代表張紹衡。

於非洲肯亞舉辦的「世界U20田徑錦標賽」男子110米欄中，香港選手張紹衡在今晚8時30分舉行複賽，再跑出13秒57以分組賽第三名殺入決賽，並再次刷新他個人最佳成績及打破香港U20紀錄。決賽將在明(21日)晚上9時15分舉行。

香港田徑總會表示，張紹衡以13秒57再下一城打破今午造出的13秒72，成功晋級決賽，他亦是香港首名晋身世界U20錦標賽決賽的運動員。田總在社交網站留言：

衡仔今日大大將自己成績由14秒07，推前至13秒57，成績驕人!!

張紹衡在下午的比賽跑出13秒72紀錄，已刷新他個人最佳成績，排小組賽第三及預賽總排名第8打入複賽。香港田徑總會在社交平台指，張紹衡的紀錄，已比由王珞僖2017年所創下的香港U20紀錄快0.17秒，紀錄有待田總確認。

張紹衡在2019年全國U18田徑賽，男子110米欄得銀牌。

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記者：李榮忠

 

 

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