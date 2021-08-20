【港區國安法】涉宣揚恐怖主義港大生遭控方覆核保釋　下周五正式聆訊

▲ 涉宣揚恐怖主義港大生遭控方覆核保釋，下周五正式聆訊。（資料圖片）

港大學生會評議會早前通過哀悼7.1刺警案疑兇的動議，曾參與會議的前港大學生會會長郭永皓及學生會代表等共4人涉違反《港區國安法》，被控宣揚恐怖主義罪，以及1項煽惑他人有意圖而傷人罪作為交替控罪。案件昨（19日）於西九龍裁判法院提堂時，被告之一容頌禧原獲准保釋，唯律政司即時提出覆核，容需暫時還押，案件今（20日）於高等法院提訊，法官將案件押後至下周五（27日）作正式聆訊。

控方今於庭上指，今次聆訊只屬指示聆訊性質，而辯方則表示已準備好進行聆訊，因為國安法指定法官日前只批准涉案被告容頌禧（19歲）保釋，辯方認為其理據頗強，但若然法庭要案件押後作正式聆訊，則希望法庭安排盡早的審期。

國安法指定法官杜麗冰最後決定將正式聆訊定於下周五（27日），並指示辯方需於下周二（24日）提交陳詞，控方則需於下周三（25日）提交回應。

容頌禧與另3名被告張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）同被控1項宣揚恐怖主義罪，控罪指他們於2021年7月7日在香港宣揚恐怖主義。4人另被控1項煽惑他人有意圖而傷人罪的交替控罪，控罪指他們於同日在香港非法煽惑他人意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。

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記者：楊詠渝