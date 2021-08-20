【反制裁法】田飛龍：仍有細節需研究　要評估美國與香港脫鈎風險

▲ 全國人大常委會會議今日在北京閉幕，暫時不表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。（資料圖片）

全國人大常委會會議今日在北京閉幕，暫時不表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。全國港澳研究會理事田飛龍認為，中央需要評估美國與香港脫鈎的風險。

田飛龍認為，《反外國制裁法》仍有細節需要研究，特別是在香港實施後，如何與中央執法機制協調，以及要研究在港企業面對外國制裁及中國反制裁時，如何作出商業決策、能否申請豁免等。

他又出，美國在港有許多商業活動，中央需要評估美國與香港脫鈎的風險，亦要顧及華府持續打擊香港經貿地位的挑戰；又認為目前相應細節仍未出台，審議過程必須經過討論，確保法律發揮香港市場功能，同時令市場衝擊降到最低。

對於10月全國人大常委會再召開會議時，會否進行第二次審議，田飛龍認為目前難以評論，指要留意美方對港的制裁行動會否變本加厲。他又認為，中央有考慮香港立法會換屆問題，但強調只屬技術性因素，指納入《基本法》附件三後到香港立法實施，仍有一定時間，毋須一定在本屆會期完成。

立法會議員謝偉俊則估計，有機會涉及部分細節、範圍未完全敲定好，認為港府在目前立法空窗期間，應多作解說等工作，又期望日後立法時可平衡香港作為國際金融中心的地位。不過，他同時強調，若要因為無理制裁而要作反制裁，香港自然亦會義不容辭。

他又認為，雖然至今尚未公布會以何方式在港實施，若透過本港立法實施，要趕在今屆會期完結前完成，時間上雖然比較緊迫，但有需要時立法會會充分配合，相信有機會做得到。

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責任編輯：胡偉明