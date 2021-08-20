【施政報告】工聯會提六大方向施政　倡分拆重組政策局

▲ 工聯會今日向林鄭月娥（中）提交施政報告建議。（工聯會Facebook）

新一份施政報告將於十月發表，不同政黨陸續提交意見書。工聯會今日與特首林鄭月娥會面，提出六大方向施政，當中包括將政策局分拆重組。

工聯會提出的六大方向，分別為鞏固國家安全；提升管能力、施政效率；改善勞工權益；重整經濟結構、培育相關人才；紓貧共富、樂業安居，以及更好融入國家發展大局。

工聯會立法會議員麥美娟建議，為政策推行暢順，部分政策局必須分拆重組，建議將房屋、發展、運輸及環境政策範疇，重組成房屋及發展局、交通運輸局，以及環境及工務局。她又認為要完善問責制，包括擴大問責團隊、加強長遠政策研究，以及廣泛吸納政治人才，提升政府施政能力，加強問責制的政治能量。

議員郭偉強則指，港區國安法未涵蓋《基本法》第23條的所有內容，倡當局在一年內，訂立相關法例，履行憲政責任，確保得到全方位保障。他又認為，要深化市民對國情及文化了解，加強培育國家觀念。

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責任編輯：陳宛彤