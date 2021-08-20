  • 32°C
香港時間 : 2021820日 (週五) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告】工聯會提六大方向施政　倡分拆重組政策局

政治 16:22 2021/08/20

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

工聯會今日向林鄭月娥（中）提交施政報告建議。（工聯會Facebook）

新一份施政報告將於十月發表，不同政黨陸續提交意見書。工聯會今日與特首林鄭月娥會面，提出六大方向施政，當中包括將政策局分拆重組。

工聯會提出的六大方向，分別為鞏固國家安全；提升管能力、施政效率；改善勞工權益；重整經濟結構、培育相關人才；紓貧共富、樂業安居，以及更好融入國家發展大局。

工聯會立法會議員麥美娟建議，為政策推行暢順，部分政策局必須分拆重組，建議將房屋、發展、運輸及環境政策範疇，重組成房屋及發展局、交通運輸局，以及環境及工務局。她又認為要完善問責制，包括擴大問責團隊、加強長遠政策研究，以及廣泛吸納政治人才，提升政府施政能力，加強問責制的政治能量。

議員郭偉強則指，港區國安法未涵蓋《基本法》第23條的所有內容，倡當局在一年內，訂立相關法例，履行憲政責任，確保得到全方位保障。他又認為，要深化市民對國情及文化了解，加強培育國家觀念。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【施政報告】自由黨倡將金融界高層入境免檢安排　擴至其他行業
14:10 2021/08/16
【施政報告】自由黨倡將金融界高層入境免檢安排　擴至其他行業
【施政報告】經民聯倡發展新界北成新商業中心　民建聯爭取十一前通關
18:52 2021/08/17
【施政報告】經民聯倡發展新界北成新商業中心　民建聯爭取十一前通關
【施政報告】葉劉淑儀︰首要是化解「陸港矛盾」　籲分拆運房局
21:56 2021/08/19
【施政報告】葉劉淑儀︰首要是化解「陸港矛盾」　籲分拆運房局

你可能感興趣

【施政報告】自由黨倡將金融界高層入境免檢安排　擴至其他行業
14:10 2021/08/16
【施政報告】自由黨倡將金融界高層入境免檢安排　擴至其他行業
【施政報告】經民聯倡發展新界北成新商業中心　民建聯爭取十一前通關
18:52 2021/08/17
【施政報告】經民聯倡發展新界北成新商業中心　民建聯爭取十一前通關
【施政報告】葉劉淑儀︰首要是化解「陸港矛盾」　籲分拆運房局
21:56 2021/08/19
【施政報告】葉劉淑儀︰首要是化解「陸港矛盾」　籲分拆運房局
政治 立法會 林鄭月娥 施政報告 基本法 麥美娟

最高瀏覽

【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
16:11 2021/08/19
【心靈健康】32歲CEO參加工作坊疑遭精神控制洗腦　傳辱罵環節情緒激動暈倒搶救不治
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
13:37 2021/08/19
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客
15:07 2021/08/19
【好人好事】女兒7歲生日想食薄餅無力支付　單親失業父求賒賬獲善心店主請客